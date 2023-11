“Es importante darse nuevas oportunidades”: Carolina Cruz habla en SEMANA sobre su nueva relación y aclara rumores sobre un supuesto matrimonio

La presentadora y modelo estuvo presente en la ciudad de Barranquilla viendo el histórico partido entre Colombia y Brasil. En dicho evento fue acompañada por demás talentos de producciones del Canal Caracol, como Juan Diego Vanegas, Manuel Teodoro y ‘Boyacoman’.

SEMANA: ¿Cómo está la vida Carolina Cruz hoy por hoy?

Carolina Cruz: Bien, feliz, tranquila, dichosa. Trabajando mucho, muy concentrada en ser mamá, que es lo que más disfruto con mis gordos, concentrada en la empresa, en mi trabajo en Día a Día, en la Fundación, muy concentrada. Ahora que es cierre de año, como que todo se junta, entonces trabajando bastante para sacar adelante todo, pero feliz, tranquila.

SEMANA: Supimos que ahora está en una nueva relación. ¿Cómo va?

C.C.: Va muy bien. Yo creo que siempre es importante darse nuevas oportunidades. En el amor hay veces nos cerramos y sentimos que no lo merecemos, pero desde el merecimiento ha sido muy bonito conocer, experimentar y conocer una persona diferente. Compartir cosas nuevas ha sido muy chévere.

Talentos Caracol en Barranquilla | Foto: Prensa Caracol

SEMANA: Sabemos que él es piloto. ¿Cómo es ese contraste? Usted en el mundo del entretenimiento y él siendo piloto...

C.C.: Pues he aprendido mucho de aviones, la verdad, y él ha aprendido mucho entretenimiento. Entonces ha sido así el contraste, como que él aprende un poquito y aprende un poquito y ya, pero el resto, cada uno sigue con su vida normal.

SEMANA: ¿Y cómo va esa diferencia? Sabemos que es una diferencia un poquito grande de edad...

C.C.: Un poquito chiquita, como 12 años exactamente, pero yo estoy muy tranquila. Como que yo nunca había estado con una persona que fuera menor que yo y tantos años tampoco, pero ha sido chévere, ha sido diferente. Creo que igual es un hombre muy maduro para su edad, entonces ha sido una experiencia bonita.

SEMANA: ¿Cómo están sus hijos? Salvador y Matías

C.C.: Bien. Los dos están bien, con salud, que lo más importante. Son niños felices, niños tranquilos, niños buenos, niños muy queridos, muy cuidados, muy amorosos. Entonces afortunadamente están bien de salud, que creo que para cualquier papá es lo más importante.

Talentos Caracol en Barranquilla | Foto: Prensa Caracol

SEMANA: ¿Y la Fundación Salvador de Sueños?, ¿cómo va eso?

C.C.: Va bien, pues no es fácil, Colombia no es un país que esté muy acostumbrado al tema de las fundaciones, de las donaciones, de entender que muchas personas sí hacemos el trabajo bien hecho y que sí queremos cambiar la vida de muchos niños y de muchas familias en la fundación, pero tampoco es imposible. Creo que es de mucho trabajo, de mucha entrega, mucha dedicación. Así me lo he tomado y pues vamos muy bien, despacito, pero bien.

SEMANA: Hablando de nuevo sobre su relación actual. ¿En algún momento habrá matrimonio?

C.C.: Nunca hemos hablado de eso para nada. Yo creo que son más los titulares de los medios de comunicación, yo no puedo hacer mucho en este país, porque todo lo titulan de la manera y creo que la gente siempre entra a leer unos titulares y se da cuenta de que la noticia es una cosa completamente distinta, o va por otro lado, pero yo estoy acostumbrada a eso. Entonces no le presto mucha atención, la verdad. Pero no es un tema que hayamos tocado. Seguimos en un plan de conocernos, de disfrutar la vida, de pasar rico y de eso se trata.

SEMANA: ¿Y en algún momento algún otro hijo, o tampoco se ha hablado de eso?

C.C.: Tampoco he hablado de eso. Son temas que todavía como que no hablamos, no tocamos, creo que no estamos pensando en eso ahora, estamos pensando en seguir conociéndonos, en seguir pasando rico, en seguir interactuando, en seguir viajando. Él está pasando por un gran momento laboral, yo también. Tenemos cada uno sus responsabilidades, sus cosas, entonces como que no es un proyecto que esté conversado ni que se haya hablado.

SEMANA: ¿Pero le gustaría tener otro hijo?

C.C.: Ahora no, cero.

Carolina Cruz y su novio Jamil Farah | Foto: Foto: Instagram

SEMANA: ¿Cómo van los proyectos personales como Día a día?

C.C.: Día a día va muy bien. Ahorita también esperando a ver cuándo es el lanzamiento de la Vuelta al Mundo en 80 risas, que es un proyecto también muy bacano, muy chévere, espectacular que hicimos con el Canal Caracol. Fui muy feliz en ese viaje. Estuve con Don Jediondo, que es un compañero de trabajo inigualable, entonces ya esperando a que salga al aire, así como me divertí yo y como se divirtió él. Estoy segura de que los televidentes se van a divertir.

SEMANA: ¿Y de esas experiencias, qué país le gustó más, qué es lo que más le encantó?

C.C.: Indonesia me fascinó. Estuvimos en Malasia, en Kuala Lumpur y no lo conocía. También fue increíble. Pero yo soy más del estilo de Bali. Me gustó mucho y con muchos deseos de volver otra vez.

SEMANA: Finalmente, ¿qué vendrá para el futuro de Carolina Cruz?