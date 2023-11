Carolina Cruz, desde el hospital, subió preocupante foto sobre su hijo: “Mí día y noche”

Mediante las historias de Instagram, la empresaria vallecaucana mostró que su hijo mayor, Matías Palomeque Cruz, tuvo que ser hospitalizado recientemente en la ciudad de Bogotá . Sin embargo, no entregó mayores detalles.

No obstante, siempre ha manifestado que esa etapa de su vida le dejó múltiples aprendizajes. Además, la empresaria ha estado muy activa en las diferentes redes sociales, donde ha compartido con todos sus seguidores el proceso de recuperación del pequeño , el cual cada vez está mejor.

Salvador la deja sin palabras

Pese a que no viven juntos, el artista cucuteño tiene una muy buena relación con sus dos hijos, Matías y Salvador. Además, trata de compartir la mayor cantidad de tiempo posible con ellos, por lo cual hacen diferentes actividades juntos.

“Yo siempre me he caracterizado por ser una mujer muy tranquila, y siempre tuve una relación bastante tranquila con Lincoln. Ahora que somos papás, pero que no estamos juntos como pareja, seguimos teniendo una buena relación. Igual de tranquila”, precisó la modelo vallecaucana hace unos meses.