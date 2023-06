“Es mi amiga”: aplauden a Bizarrap por frenar a los paparazzi que indagaban por la vida privada de Shakira

Shakira fue tendencia debido al lanzamiento la Music Session #53 y, sin duda, es una contundente pulla para quien fue su esposo, Gerard Piqué, y también para su ahora pareja, Clara Chía.

“Una loba como yo no está pa’ novatos, una loba como yo no está pa’ tipos como tú”, “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú” y “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, fueron algunas de las frases más contundentes de este tema que en menos de 24 horas ya suma cerca de 30 millones de reproducciones.

Sin embargo, el éxito de este lanzamiento no tiene que ver solamente con la colombiana. Y es que detrás de su creación se encuentra un joven argentino: Bizarrap.

Su nombre de pila es Gonzalo Julián Conde y nació en un agosto de 1998, cuando la barranquillera ya comenzaba a ser una estrella. Desde muy joven supo que lo suyo era la música y comenzó en este mundo rapeando. Más tarde entró a la universidad para estudiar marketing digital y esto lo llevó a otro campo profesional, la producción.

Y, sin duda, el gran revolcón de su vida llegó con una gran oportunidad: trabajar en Warner Music cuando ni siquiera había llegado a los 20 años.

“Yo entré por suerte, fue raro. Yo ya tenía mi proyecto Bizarrap y me llamaron para una publicidad. Querían que anunciara una canción en una historia de Instagram. Entonces fui a su oficina, me pusieron una canción y les dije: ‘Está buena’, luego otra y dije: ‘Está más o menos’. Les di mis opiniones y se ve que les gustó. Les dije que estudiaba marketing cerca de las oficinas y me preguntaron: ‘¿No quieres trabajar acá?’. Y yo les dije: ‘Venga, dale’. Así aprendí trucos y secretos de la industria”, le contó hace un tiempo a El País.

Ahora con la gran acogida que ha tenido su música en todo el mundo suele dar entrevistas y allí le preguntan por los artistas con los que ha colaborado, entre ellos Shakira, de la cual hizo una gran afirmación y sostuvo que son amigos.

Varios periodistas le indagaron al productor si sabía algo sobre la vida íntima de la colombiana y las últimas declaraciones que había hecho sobre cómo se había enterado de la infidelidad de Gerard Piqué, pues dijo que mientras ella estaba al pendiente de su padre en la UCI, su expareja hacía de las suyas en su propia casa.

Bizarrap fue tajante y contundente con la respuesta que dio y muchos no dudaron en aplaudirlo, pues, indicó: “No, no sé de eso, un abrazo. Es muy amiga mía”.

Sin duda, la popularidad de Bizarrap se hizo aún mayor cuando decidió comenzar a hacer canciones junto a artistas de diferentes índoles y publicarlas en su canal de YouTube. A este proyecto le llamó BZRP Music Sessions.

“Al principio editaba videos de batallas de rap. Pero cuando empecé con las sessions subieron las visitas. Y con la de Nicky Nicole explotó todo: fue la más oída de Argentina. Miré el top 200 de Spotify y había 11 canciones mías. Investigué y no había precedentes. Ahí me dije: ‘Bueno, ya está, tengo que dedicarme a esto a full. Porque si le estoy dedicando un tercio de mi tiempo, imagina si le doy todo el día’. Así llegamos a lo que está pasando ahora”, reveló en la misma conversación el medio.

Nathy Peluso, Nicky Jam, Anuel AA y Paulo Londra también han hecho parte de estas sesiones, la gran mayoría superando los diez millones de reproducciones. Y, por ejemplo, ‘Biza’ también estuvo detrás de otra famosa tiradera, la que Residente le hizo a J Balvin luego de aquella polémica que se dio entre ellos a comienzos del año pasado.