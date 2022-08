“Es obvio que un ‘influencer top’ tenga mucho dinero”: Aida Victoria Merlano

Las redes sociales se han convertido en la herramienta de trabajo y expresión de muchas personas alrededor del mundo. Los reconocidos influenciadores son algunas de esas personas que, además, aprovechan lo que brindan las plataformas para interactuar con sus seguidores.

Este fue el caso de Aida Victoria Merlano, quien, a través Instagram, habilitó la caja de preguntas para que resolvieran algunas dudas relacionadas con ella, su estilo de vida, consejos, entre otras cuestiones que pudieran tener los usuarios.

Entre las preguntas que le hicieron a la influencer estuvo una con un contenido un poco punzante, pues le preguntaron a Merlano si existían influenciadores que lavaran dinero, debido a que existen algunos que presumen grandes cantidades de dinero, lujos y excesos.

Aida Victoria respondió que, aunque presuman opulencia, sí es posible que en un creador de contenido gane grandes cantidades de dinero. Sin embargo, dejó abierta la duda, pues aseguró que hay personas que con muchos seguidores no monetizan a través de redes sociales.

“Yo siento que un influencer top no se arriesgaría de esa manera. Es obvio que un influencer top tenga mucho dinero. Pero esa gente que tiene un montón de seguidores, de interacciones muertas, no monetiza con Facebook, no monetiza con YouTube, no pauta y tiene supuestamente mucho dinero, a alguien le está lavando”, dijo.

A pesar de lo anterior, aún no se conocen casos relacionados con este tipo de crimen asociado a un creador de contenido. Además, varios de ellos han hablado sobre el tema, negando rotundamente estar involucrados en este tipo de hechos.

Cabe resaltar que Merlano fue noticia hace poco cuando en sus historias de Instagram mostró el titular de un portal de noticias en el que criticaban a Luis Díaz por comprar un costoso reloj, calificándolo de ser una persona poco humilde.

La creadora de contenidos no dejó pasar por alto esas declaraciones y salió en defensa del jugador del Liverpool. Asimismo, publicó una pequeña reflexión con respecto al trabajo de algunos medios de comunicación.

“Los medios de comunicación, como siempre atropellando la dignidad de quiénes aparecen en sus páginas”, escribió inicialmente Merlano en la publicación, que se hizo viral rápidamente.

Posteriormente, la influenciadora colombiana añadió: “Sean críticos con la información que reciben de los medios y analicen bien a qué noticias le dan clic, porque indirectamente apoyan el amarillismo”.

La joven barranquillera reiteró finalmente en Instagram que los ciudadanos deben mirar muy bien la información que reciben constantemente a través de este tipo de portales de noticias.

“No más”: el reclamo de Juan Duque a Lina Tejeiro por besos con Aida Merlano

Lina Tejeiro y Juan Duque se convirtieron en una de las parejas más populares por sus publicaciones en redes sociales. En la fiesta por la celebración del primer año de Rancho MX, restaurante que es propiedad del cantante de música popular Pipe Bueno y la influencer Luis Fernanda W, Juan le hizo un reclamo a Lina.

En la celebración, la mujer se encontró con la creadora de contenido digital barranquillera Aida Victoria Merlano y tuvieron un efusivo saludo.

El cariñoso encuentro entre Lina y Aida Victoria lo interrumpió Juan Duque. “Hoy nada de besos, no más”, comentó el cantante e influenciador para impedir que las dos mujeres se dieran un beso como ya lo hicieron en otra ocasión.

El comentario de Duque despertó la reacción de Aida Victoria y le dijo que era “aburrido” por no permitir la muestra de cariño con su pareja sentimental.

En sus historias de Instagram, Merlano publicó el video del momento con Lina y Juan, y puso el comentario: “Hoy no hay picos”. Además, etiquetó a Lina Tejeiro y le dijo que “antes era más chévere”.