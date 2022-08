“Es un león en la cama”: Modelo que salió con Sebastián Yatra

Sebastián Yatra es sin lugar a dudas uno de los cantantes colombianos más reconocidos a nivel mundial y su vida personal es interés de la opinión pública en general.

Es por eso que un periodista argentino, Ulises Jaitt, contactó a una de las mujeres que tuvo recientemente un encuentro cercano con el colombiano para preguntarle sobre su intimidad. Ella es la modelo Mika Ishii, hija el exsenador de la República de Argentina Mario Alberto Ishii.

En charla con Jaitt, la argentina confesó que el colombiano tenía una gran característica. “Besa muy bien”, dijo Ishii en la entrevista. Pero lo que sorprendió a propios y extraños fue cuando el entrevistador indagó sobre cómo se comportó Yatra en la intimidad, si era “un león”, a lo que la modelo respondió con un poco de nerviosismo. “Sí, sí, sí”, afirmando lo dicho por Jaitt.

Yatra habló de su rompimiento con Tini

El noviazgo entre el cantante colombiano Sebastián Yatra y la argentina Tini Stoessel fue uno de los más comentados en 2019, cuando se confirmó por parte de ambos. Pero en mayo de 2020, antes de que la relación cumpliera un año, ambos artistas dieron a conocer el fin de su relación.

Los cantantes publicaron en sus redes sociales un mensaje confirmando la ruptura, que dejó más dudas que certezas sobre las causas que llevaron a ponerle fin al noviazgo. Para ese momento, Yatra se encontraba en Colombia y Tini en Argentina, y llevaban varios meses sin verse por culpa de la cuarentena debido a la covid-19, que estaba en su punto más crítico.

Han pasado más de dos años desde que se acabó esa relación y Sebastián Yatra volvió a hablar del tema, ahora que regresó a Argentina para grabar junto a la reconocida presentadora Susana Giménez un especial con Paramount Vlogs.

Mientras la presentadora conversaba con el cantante sobre sus comienzos en la música, aprovecha para preguntarle por Tini. “Yo no puedo estar con vos sin preguntarte por Tini, porque nació en mi programa Tini, de chiquitita, su padre me dirigió muchos años, y yo te conocí con ella, y me encantaba la pareja y todo lo demás y bueno como siempre el amor por ahí se termina”, comentó.

De acuerdo con el portal Colombia.com, ante ese comentario, Yatra aseguró que “muchas veces la gente ve las cosas en la vida como que si no duran para siempre son un fracaso y no, para nada”.

Además, a pesar de que ya no mantienen una relación amorosa y Tini inició un noviazgo con el futbolista Rodrigo de Paul, el cantante colombiano dijo que le desea lo mejor a su ex. “Yo con ella lo mejor, y le deseo tanta felicidad en todo lo que le pase, en toda la gente que conozca en su vida”, aseguró.

Yatra también habló de lo difícil que es tener una relación pública y a la distancia. “Es complicado, cuando las cosas son sobre todo tan expuestas hay que tener una madurez grande para tener una relación a distancia a cualquier precio, ahora imagínense en el ojo del huracán, pero con todas las luces apuntando”, expresó.