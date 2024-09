“Esa costumbre de agradecer la derrota”: Piter Albeiro no ahorró críticas a futbolistas colombianas. Le ‘dieron palo’ en redes

Otros expresaron su desilusión a través de las redes sociales. Uno de ellos fue el humorista Piter Albeiro, gran fanático del fútbol, quien no ocultó la decepción ante lo sucedido y tampoco se ahorró críticas frente al desempeño de las futbolistas en la semifinal.

A juicio del santandereano no se entendía cómo “teniendo semejante apoyo de la afición que llenaron los estadios, y siendo ya subcampeonas del mundo en el sub 17, que ya llegaron hasta ahí, pasen tres jugadoras y ninguna sepa patear un penal”, comentó.

Y fue más allá: “Hay con qué, solo se debe mejorar urgente la mentalidad, el conformismo no es bueno”, señaló Piter Albeiro.

Y, como Internet no perdona, no fueron pocos los que le recordaron a Piter Albeiro que él no lanzó críticas tras la pasada derrota de la Selección Colombia masculina en la más reciente final de la Copa América, que tuvo lugar el pasado 14 de julio en Miami. En ese encuentro, los dirigidos por Néstor Lorenzo cayeron por la mínima diferencia ante Argentina, dejando escapar, con ello, un clara posibilidad de traer la copa a casa, tras un brillante desempeño en esa edición.