Esperanza Gómez se despachó contra estudio webcam que usó su nombre

La reconocida actriz de cine para adultos, Esperanza Gómez, está en la mira debido a una obra de construcción que se encuentra, al parecer, sin ningún tipo de licencia.

De acuerdo con el Departamento de Planeación Municipal de Cali, Gómez estaría relacionada con la remodelación de un espacio de estudio webcam en la avenida sexta, pero sin ningún aval constructor.

“Hemos reportado ante la subdirección de inspección, vigilancia y control la construcción de un establecimiento en la avenida sexta de Cali sin cumplir con los requerimientos de licencias de construcción, establecimiento que, al verificar en la página de internet, aparece como propiedad de Esperanza Gómez”, indicó el director de la dependencia, Roy Alejandro Barreras.

La denuncia se publicó en redes sociales, específicamente en Twitter, donde la polémica y los asuntos nacionales se hacen virales. Por medio de su perfil oficial, Barrera solicitó a la Subsecretaría de Inspección y Vigilancia empezar a llevar a cabo los respectivos controles al establecimiento. Toda la situación radica en que, según la declaración, el espacio que está siendo remodelado no tiene ningún permiso de obra.

Ante lo ocurrido, la denunciada también apareció en la red social del pájaro azul. Esperanza Gómez le dijo a Barrera que era necesario informarse, de la mejor manera posible, antes de levantar algún tipo de acusación.

Además de las declaraciones realizadas en Twitter, la mujer se despachó en redes sociales. “Qué falta de respeto, señor, primero infórmese bien. Como persona pública está en la obligación de hacer una denuncia con pruebas”. La molestia de Gómez es notoria y no dudó en finalizar el mensaje pidiendo respeto.

Cabe resaltar que recientemente Gómez había aclarado mediante un comunicado que el espacio no estaba bajo su poder y nombre, ya que hace tres meses cedió su contrato y no tiene ningún conocimiento de lo que estaría pasando en el establecimiento.

“Quiero informarle a toda la opinión pública, a la Alcaldía de Cali y en especial al secretario de infraestructura de Cali señor Roy Alejandro Barreras que a la fecha del día de hoy y desde hace varios meses no tengo ninguna relación laboral, contractual, ni soy propietaria del establecimiento de comercio”, escribió la actriz en Twitter y adjuntó el comunicado de prensa correspondiente a su defensa.

“Es atractivo y popular salir por las calles, cámara en mano (...) elevando voces de protesta e indignación que enerven a los lectores. Creo que el deber de los ciudadanos –más de aquellos que tienen una participación activa en el escenario político– es, antes de realizar cualquier tipo de denuncia, efectuar una investigación seria y profunda de todas las circunstancias que envuelven los actos que pudiesen ser objeto de reproche”, dice un aparte del comunicado de Esperanza Gómez, que asegura que uno de los pilares fundamentales en la sociedad es el derecho al buen nombre.

Quiero informarle a toda la opinión publica, a la Alcaldía de Cali y en especial al secretario de infraestructura de Cali señor Roy Alejandro Barreras que a la fecha del día de hoy y desde hace varios meses no tengo ninguna relación laboral, contractual,

Cabe señalar que Barreras estuvo al tanto y manifestó que la información entra a ser verificada: “La señora Esperanza Gómez ha emitido un comunicado, donde manifiesta que ha vendido ese establecimiento hace más de tres meses, estamos verificando esa información, hace cuánto inició la construcción y en todo caso debemos contactar a los nuevos dueños, si es el caso, y si la señora Gómez nos ayuda mucho mejor”.

Sin embargo, una de las solicitudes de Gómez es que Barrera reconozca su “error”, pero para él eso no es posible: “No, no me puedo retractar, como ella pide, porque el establecimiento está promocionado como de ella”, sostuvo el director del Departamento de Planeación Municipal de Cali.

De hecho, lo que sí confirmó Roy fue que se contactarán con los nuevos propietarios del lugar para solicitar que acaten las normas urbanísticas de Cali. De igual manera, dijo que la Policía será el ente encargado de sancionar las acciones e impartir el correcto procedimiento de cumplimiento.