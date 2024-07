Esposa de Luis Díaz, con sentido mensaje, se despidió del sueño de la Copa América: “Siento que se me desgarra el alma”

View this post on Instagram

Luego, añadió: “Lloro contigo, amor mío, no por la derrota, sino por el inmenso orgullo de verte luchar con toda tu alma. Miro hacia atrás y veo un camino lleno de esfuerzos, de risas y lágrimas, y me siento increíblemente orgullosa de todo lo que has recorrido. Dios mío, gracias por hacer de este hijo tuyo un guerrero incansable, de corazón noble y sueños grandes. Hoy, aunque no hemos alcanzado el final que deseábamos, estoy convencida de que vienen cosas grandes para él, para nuestra familia y para los más de 50 millones de corazones que lo estuvieron alentando partido a partido. Te amo más que siempre”.