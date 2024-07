Daniela Ospina no se guardó nada y así reaccionó tras la victoria de Argentina sobre Colombia en la final de Copa América

La hinchada no solamente sentían la emoción por el partido de la Tricolor, pues aparte de esto la final contó con la presencia de Karol G en el campo cantando el himno nacional de Colombia, y de Shakira, quien fue la encargada del show de medio tiempo, en el cual cantó Hips Don’t Lie, Te felicito, TQG y Puntería, siendo las últimas tres temas de su último álbum Las mujeres ya no lloran, facturan.

Colombian singer Shakira performs at halftime of the Copa America final soccer match between Argentina and Colombia in Miami Gardens, Fla., Sunday, July 14, 2024. (AP Photo/Julio Cortez) | Foto: AP