Daniela Ospina se cayó esquiando y compartió el cómico video en sus redes

La vida de la reconocida Daniela Ospina ha tenido varios cambios a lo largo del tiempo, sobre todo desde que se conoció su separación del futbolista cucuteño y ex Real Madrid , James Rodríguez en el año 2017.

Daniela Ospina tuvo aparatosa caída esquiando

En los últimos días, la antioqueña mostró que junto a su familia, su esposo y dos hijos, se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Estados Unidos, en las cuales tuvo un momento que ella misma no dejó que pasara desapercibido, pues lo compartió en sus redes sociales.

En el Instagram de la empresaria de Itagüí se puede apreciar una galería de imágenes y videos en los que se muestra a ella y a su hija esquiando: “Siempre hay una primera vez … nada mal!!! ! Solo no vayan al final porque quedan impactados como Salo”, escribió en el pie de Foto Daniela Ospina.

Los comentarios de los internautas en redes no se hicieron esperar, pues muchos reaccionaron ante la épica caída: “Fue culpa de Salomé que te hizo perder el control”; “Nooo, pero es que ya está de bandera negra”; “Los niños lo hacen perfecto, uno se cae llora se frustra, pero cuando manera la mente ese deporte lo es todo”; “jajaja caíste con estilo”; “Wow! ustedes son unos duros, para ser la primera vez, no estuvo nada mal”; “Tienes que evitar hacer giros tan pronto-hay que alargar-ir de un lado a otro hasta final así vas a ir más despacio y podrás controlar mejor los esquís, tenerlos completamente men paralelo”; Dani yo opino que tu como excelente mamá estabas protegiendo aa Salo, simplemente eres bella”; “Jajajajajjaa me hizo la noche”; “Se parece muchísimo a James, pero la mirada es la del tío Ospina, sencillo, humilde , gran personaje, bendiciones a las dos. Daniela, una belleza”.