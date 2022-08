“Esta semana te quitaré la careta”, periodista español asegura que revelará más infidelidades de Piqué a Shakira

Luego de que se conocieran las imágenes del futbolista español Gerard Piqué junto a quien sería su nueva novia, Clara Chía, son muchos los rumores que circulan sobre la infidelidad que habría puesto fin al matrimonio del deportista con la cantante colombiana Shakira.

Si bien el deportista ha sido muy prudente y no se ha referido al tema, las imágenes en compañía de su nueva pareja le han dado la vuelta al mundo, dejándolo mal parado y reforzando aún más la teoría de una infidelidad.

Ahora, el periodista español Jordi Martín, quien ha sido muy cercano a la pareja desde hace varios años, aseguró en su cuenta de Twitter que revelará más detalles de las infidelidades que habría cometido el deportista por años.

“Esta semana te quitaré la careta, Gerard Piqué. Le explicaré al mundo cómo se produjo la gran traición. Ya le he hecho llegar a Shakira que tengo las pruebas de cuándo, cómo y dónde la engañaste”, publicó el periodista.

También dijo que ventilará la forma “repugnante” en que Piqué engañó a Shakira. “Esta semana saldrán varias cosas que no dejan en buen lugar a Gerard. Yo sacaré dos infidelidades. Una de 2016 y la de Clara Chía Martí, que es terrible cómo engañó a Shakira. Es repugnante cómo se fraguó el engaño”, publicó.

También reiteró que siempre ha estado a favor de la colombiana y que cualquier prueba que él tenga de la infidelidad la hará pública y se la hará llegar a ella.

Hace unos días, frente a la cámara del formato peruano ‘Amor y Fuego’, Jordi Martin, reconocido periodista, quiso aclarar los detalles que han surgido sobre cómo la barranquillera descubrió esta traición amorosa, enfocándose en que no fue inicialmente como se mencionó en el pasado: con el uso de detectives. El paparazi puntualizó en cada parte de la historia, soltando el dato de que los problemas se agudizaron entre los famosos en diciembre de 2021.

De acuerdo con el comunicador, Shakira fue víctima de infidelidades del futbolista desde hace varios años, pero toda la situación se complicó a finales de 2021, por lo que allí se distanciaron y se marcó una brecha en la relación. En este momento fue cuando el catalán le pidió un tiempo a su pareja, pues “se sentía agobiado”.

“Shakira no sabía absolutamente nada... Ellos en diciembre hacen un viaje a Disney World, en Orlando, y al llegar a Barcelona Piqué le dice: ‘Shakira, las cosas no están bien, yo estoy muy agobiado con las empresas, estoy pasando un bache y necesito espacio’, entonces Shakira le dijo: ‘No te preocupes, yo me voy 17 días a Los Ángeles a hacer un talent show y vas a tener espacio, tranquilo’”, aseguró.

El paparazi además reveló que cuando la intérprete de ‘Hips Don’t Lie’ regresó a Barcelona, el español continúó en la posición de que debían terminar y tomar caminos distintos, por lo que ella le propuso que asistieran a terapia de pareja para recuperar el vínculo que sostenían desde años atrás. Sin embargo, Piqué se negó a tomar esta alternativa, por lo que las sospechas comienzaron a rondar la cabeza de la colombiana.

Aunque también reveló que Shakira habría tenido un romance con el tenista Rafael Nadal.

“Shakira hizo un videoclip en las mismas fechas que me decís, pero no se lio con Alejandro Sanz, se lio con una persona igual o más famosa que Alejandro Sanz. Es una persona mundialmente reconocida”, dijo el paparazi, enfocándose en que existió “un idilio”.

“Es una persona mundialmente reconocida, es un deportista de alto nivel y es considerado como uno de los tres mejores deportistas en la historia”, agregó en descripción el periodista, lanzando pistas sobre Nadal.