Así habría descubierto realmente Shakira la infidelidad de Gerard Piqué

Shakira y Gerard Piqué han sido protagonistas de diversas noticias en medios internacionales, desde hace casi tres meses, debido a toda la polémica que se formó por su ruptura amorosa. La pareja se deterioró al interior de su relación, llegando al punto en que todo terminó bastante mal y doloroso.

Pese a que las miradas y el foco de atención está en el proceso de separación que llevan, la prensa se detuvo en el nuevo romance que sostiene el futbolista con la joven Clara Chía Martí, con quien apareció en público en varias ocasiones, demostrando que no ocultan su vínculo. Ambos se dejaron ver en un concierto y un matrimonio, por lo que las dudas de su cercanía surgieron de nuevo.

Aunque se especuló y se aseguró que la unión entre el español y la mujer inició unos meses antes de la ruptura con la barranquillera, nuevas versiones desmienten estas creencias y apuntan a que toda la infidelidad venía desde finales del año pasado. Un paparazzi, encargado de seguirle el rastro a los famosos, fue el encargado de contar detalles inéditos de este romance.

Así habría descubierto Shakira la traición de Piqué

Jordi Martin, reportero que les ha seguido los pasos a ambas celebridades desde hace varios años, rompió el silencio y concedió una entrevista a un medio internacional, donde quiso mencionar el conocimiento que tenía de la actual relación del deportista. La fuente directa aseguró que la pareja lleva varios meses y no es algo reciente como se quiso mostrar en los medios.

En el diálogo que concedió con el programa peruano Amor y fuego, Martin indicó que la celebridad española lleva casi un año con Clara Chía, al punto de que ya la llevó a casa de sus padres en diferentes ocasiones. Las declaraciones apuntaron a que Piqué pasaba varios días en la casa que estaba ubicada junto a su residencia con Shakira, por lo que los trabajadores podían observarlo sin problema.

“Piqué acudía a bañarse a la piscina de casa de sus padres con su novia Clara, entonces los trabajadores de Shakira, desde el jardín, veían a Piqué y la novia en la piscina besándose”, relató el reportero sobre la información que tenía.

Frente a la cámara del formato, Jordi Martin quiso aclarar los detalles que han surgido sobre cómo la barranquillera descubrió esta traición amorosa, enfocándose en que no fue inicialmente como se mencionó en el pasado del uso de detectives. El paparazzi puntualizó en cada parte de la historia, soltando el dato de que los problemas se agudizaron entre los famosos en diciembre de 2021.

De acuerdo con el periodista, Shakira era víctima de infidelidades del futbolista desde hace varios años, pero toda la situación se complicó a finales de 2021, por lo que allí se distanciaron y se marcó una brecha en la relación. En este momento fue cuando el catalán le pidió un tiempo a su pareja, pues “se sentía agobiado”.

“Shakira no sabía absolutamente nada... Ellos en diciembre hacen un viaje a Disney World, en Orlando, y al llegar a Barcelona Piqué le dice: ‘Shakira, las cosas no están bien, yo estoy muy agobiado con las empresas, estoy pasando un bache y necesito espacio’, entonces Shakira le dice: ‘No te preocupes, yo me voy 17 días a Los Ángeles a hacer un talent show y vas a tener espacio, tranquilo’”, dijo.

El paparazzi reveló que cuando la intérprete de ‘Hips Don’t Lie’ regresa a Barcelona, el español continúa en la posición de que deben terminar y tomar caminos distintos, por lo que ella le propone que asistan a terapia de pareja para recuperar el vínculo que sostienen desde años atrás. Sin embargo, Piqué se niega a tomar esta alternativa, por lo que las sospechas comienzan a rondar la cabeza de la colombiana.

Ante la incertidumbre y las preguntas que le hacía la cantante a su pareja, las dudas fueron tomando fuerza sobre una posible infidelidad, por lo que se percató de que había alguien más en la vida del futbolista español. Allí es cuando recurre a la agencia de detectives, pero jamás se revela qué descubren.

Al ser descubierto por su expareja sentimental, Shakira confirmó sus sospechas y decidió publicar el comunicado oficial, el cual no le pareció nada cómodo y beneficioso al jugador de fútbol. Este sería el punto de quiebre para que Gerard se muestre en público con su nueva pareja, sin importar cuánto llegue a afectar a la barranquillera.

“Cuando Shakira decide emitir el comunicado, deja mal parado a Piqué, entonces el mundo entero se vuelca con ella y él lo que dice es: ‘Este comunicado me ha hecho mucho daño a nivel mediático’ y por eso él actúa con esa venganza”, explica el comunicador en el diálogo.

Por último, Martin reveló que la artista pop está decepcionada de su exnovio, debido a mensaje que le llegaron de otras mujeres, las cuales le confesaron todas las infidelidades y aventuras que tuvo el catalán mientras estaba con ella.