¿Gerard Piqué le fue infiel a Shakira desde hace años?

Shakira y Gerard Piqué quedaron en el ojo del huracán con el reciente contenido que salió a la luz donde se observa al futbolista disfrutando de un concierto en compañía de su nueva novia, Clara Chía Martí. Los famosos despertaron toda clase de reacciones entre los fanáticos, quienes comentaron y criticaron las actitudes del español en medio del proceso legal que lleva con la barranquillera.

A pesar de que ninguno de los dos se ha pronunciado directamente sobre lo ocurrido, medios internacionales apuntan a que Shakira estaría “enfadada y muy molesta” por la falta que cometió el deportista a un pacto que tenían desde el pasado. Las dos celebridades habrían acordado no dejarse ver en público con sus nuevas parejas durante el primer año después de vivir la ruptura sentimental.

No obstante, las versiones siguen fluyendo sobre este caso entre el futbolista y la cantante, por lo que recientemente se conoció una nueva ‘punta’ de la historia, que demostraría que Piqué le fue infiel a la colombiana desde hace varios años. En esta información también se habría comentado sobre el estado anímico y personal de la intérprete de Hips Don’t Lie en estos momentos.

En medio de la polémica que se generó en la prensa internacional con motivo de la nueva relación del español y las opiniones que surgen sobre la “felicidad y enamoramiento” que vive, se conoció una inesperada cara de la unión que sostuvo el jugador de fútbol con la barranquillera.

De acuerdo con unas palabras que concedió Jordi Martín, periodista español, en RCN Mundo, Shakira se encuentra atravesando uno de los momentos más complejos y crudos de su vida, ya que ha recurrido a acompañamiento psicológico para lidiar con esta versión de Piqué que ella nunca pensó conocer.

“Puedo decir que está muy mal, anímicamente está destrozada. Incluso, ha necesitado apoyo psicológico, no se esperaba jamás a un Gerard Piqué así”, dijo Martín en la conversación, confirmando lo que medios internacionales aseguraban.

De igual forma, en un espacio que publicó Antena 2, el español quiso relatar un poco de la cercanía que tenía con la pareja conformada por la artista y el deportista, años atrás, por lo que podía dar testimonios de cómo cambió todo.

“La relación mía con Shakira y Piqué se remonta doce años atrás, desde los inicios de la relación; o sea, el primer día que ellos están juntos en Ibiza. Esa noche ya estoy en guardia con ellos y siempre me especialicé en esa pareja. Al principio era una relación muy bonita, muy intensa. Había mucha pasión entre ellos, pero bueno, la ruptura ha sido algo muy doloroso para Shakira”, indicó.

En las declaraciones que dio el periodista, reveló que Gerard Piqué habría sido infiel a su pareja sentimental desde hace varios años, exactamente en 2016, por lo que en ocasiones se alertó a la celebridad de los comportamientos que había.

“En un programa de televisión advertí a Shakira y dije: ‘Ojo, que Gerard se la está pegando por detrás’. Es verdad que cuando yo dije eso en televisión, sí que he recibido una advertencia sería. Está claro que me he posicionado a favor de Shakira”, dijo Jordi, dando paso a contar su enemistad con el español.

“En este caso mi enemistad con Piqué viene desde hace muchos años, tengo una relación nefasta con él. Siempre he sabido las andanzas de Piqué por Barcelona, porque al final es una ciudad pequeña, donde la gente de la noche nos conocemos todos y a mí me llegaban muchísimas cosas de Gerard, pero yo no era quien para irme a hablar con Shakira”, agregó sobre las traiciones que, supuestamente, habría cometido el catalán.

Jordi Martín enfatizó en que Piqué está completamente enamorado de su nueva pareja, por lo que los rumores de que se van a separar no los cree tan viables como se comenta. En cuanto a Shakira, el periodista indica que ella es la verdadera víctima de la situación al ser engañada y dejada a un lado cuando se mudó de su antigua vida por su expareja.

Coqueteos por redes sociales y fiestas nocturnas

Meses atrás, una de las versiones que causó alboroto en las plataformas digitales se relacionaba directamente con Suzy Cortés, una mujer que concedió una entrevista al medio ‘La Razón’, contando que el futbolista le habría insistido por Instagram que deseaba conocerla. Los mensajes eran subidos de tono y se tornaban en algo fuerte de lidiar.

“Creo que es absurdo que me mande un mensaje preguntando el tamaño de mi trasero y pidiendo ver fotos mías especiales. Me enviaba desnudos, pero yo no los abría. Incluso me ofreció un jet para recogerme en Londres. Me parece que eso es una falta de respeto para su esposa y su familia”, dijo la mujer.

El medio ‘Socialité' reveló en sus informes que el jugador de fútbol, e integrante del Barcelona, recorre centros nocturnos en compañía de sus amigos, conquistando a algunas de las mujeres que trabajan y visitan los lugares.

En este formato se hizo énfasis en las palabras que dio en el pasado Luciana Guschmer, influencer ecuatoriana, quien afirmó que las fiestas a las que asistía el ex de Shakira eran pesadas, y no se permitía el ingreso de teléfonos celulares para evitar filtraciones.