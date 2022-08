Rumores señalan que la nueva novia de Piqué es hermana de un jugador del Barcelona

Desde que se conoció el comunicado en el que Shakira y el futbolista Gerard Piqué anunciaban su separación, múltiples rumores han salido a la luz. A pesar de que la noticia ser conoció hace más de un mes, el tema sigue vivo.

Esta vez, la novedad está relacionada con la nueva novia de Piqué, pues se conocieron varias fotografías del futbolista y la mujer juntos, algunos medios españoles incluso especularon que la mujer, conocida como Clara Chía, sería hermana del también jugador Ferrán Torres.

En las mencionadas fotografías publicadas por ‘El Gordo y la Flaca’, se conoció que la nueva pareja estuvo en un concierto el fin de semana, y que asistieron con varios amigos del futbolista, por lo que se concluyó que ya no se están ocultando de la prensa.

Cabe resaltar que los rumores sobre la nueva pareja de Piqué es hermana del jugador Torres iniciaron en redes sociales, y hasta el momento no se han desmentido. Sin embargo, esto no parece del todo probable, pues a pesar de que Torres no publica muchas fotografías con su familia, existe una foto de años atrás en la que muestra a su hermana.

La mujer se llama Arantxa Torres y no tiene mayor parecido con la mujer que se ve en las fotos con Piqué. Por otro lado, la hermana de Ferrán Torres tiene aproximadamente 28 años, y en su momento se conoció que era recepcionista de una clínica dental, por lo que no estaría muy relacionada con Piqué.

Cabe resaltar que la hermana de Torres es de cabello castaño oscuro, mientras que la actual pareja del futbolista es rubia.

Shakira y Piqué irían a juicio por la custodia de sus hijos

La pugna entre Shakira y Piqué por resolver la custodia de sus dos hijos continúa en vilo. Luego de que los acuerdos más cercanos se dieran a mitad de año, y que estuvieran cada vez más prontos a compartir el tiempo de crianza, la expareja no habría logrado conciliar una estrategia para los dos pequeños, por lo que medios españoles han afirmado que la situación pasaría a manos de un juez.

Al parecer, la pareja estaría en medio de una tregua hasta septiembre, según revelaron fuentes cercanas a las familias de Shakira y Piqué para el medio ‘Informa’, resaltando que durante el próximo mes inician las clases para los menores, por lo que deberán permanecer en sus colegios de Barcelona mientras sus padres llegan a instancias más radicales para solucionar el tema de las custodias.

Es de recordar que Shakira ha manifestado su decisión de mudarse del todo para Miami, Estados Unidos, por lo que espera llevarse a sus hijos con ella; sin embargo, el futbolista no desearía quedarse fuera de la crianza de sus hijos, por lo que estar en diferentes continentes sería un problema.

Entre tanto, según el medio citado, las condiciones que estaría poniendo la barranquillera serían “inadmisibles” para Piqué, aunque no se dieron detalles al respecto. Se mantiene la premisa que indica que los problemas para ponerse de acuerdo de la pareja no son de dinero, sino por otro tipo de intereses más personales.

¿Por qué Shakira quiere mudarse a Miami? Revelan la razón

Respecto al último punto, se supo que la barranquillera es quien quiere permanecer la mayor parte del tiempo con los hermanos Piqué Mebarak, pero la disputa de todo esto tiene una discordia y es que la cantante de ‘Antología’ tiene contemplado no permanecer en Europa, por lo que entre sus cambios está el de mudarse a Miami, en Estados Unidos.

De acuerdo con las declaraciones de una conocida amiga de Shakira, Miami es el hogar de la barranquillera. “Sus padres viven aquí, su hermano vive aquí, su sobrina y su sobrino también. No tiene familia en España. Es un ambiente diferente al de Barcelona”, publicó Page Six.