Cristina Hurtado sorprendió a su esposo Josse Narváez en su aniversario

La presentadora Cristina Hurtado es uno de los personajes más queridos en la farándula colombiana. En su perfil de Instagram, cuenta con una comunidad de más de 6,4 millones de seguidores, y hace poco compartió con ellos la cariñosa sorpresa que tuvo con su esposo Josse Narváez, con motivo de la celebración de su aniversario.

Mediante dos publicaciones en Instagram, la también modelo y empresaria detalló cómo es un día en sus vidas, no obstante, este coincidió con una fecha bastante especial. Durante la primera parte de la narración, Cristina Hurtado compartió con el pequeño Mateo, quien aprovechó para probar por primera vez el zapote. Luego, salieron a caminar en compañía de Josse Narváez para cerrar la mañana con un tiempo en la piscina junto a sus hermanos mayores, Daniel y Juan José.

La presentadora mostró en sus redes sociales algunos de los platos favoritos del pequeño Mateo, por ejemplo, la papilla de arroz sin gluten y con leche sin lactosa, una preparación que disfruta comer.

El día continuó con más acción. Cristina y Josse pasearon en Jet Ski, disfrutando del atardecer en un ambiente lleno de naturaleza. Finalmente, el momento romántico llegó y la presentadora colombiana compartió con sus seguidores cómo fue el momento especial que preparó para su esposo, con motivo de su aniversario.

Cristina Hurtado adecuó un camino con velas alrededor de la piscina, el cual conducía al sitio donde esperaba Josse Narváez para celebrar sus 19 años de amor, por supuesto, en compañía del resto de la familia.

Las dos publicaciones hechas por la presentadora en su cuenta de Instagram superan los 40.000 ‘me gusta’ y han recibido centenares de comentarios, dentro de los cuales destacan mensajes de felicitaciones y elogios.

“Felicitaciones por esos 19 años de amor y de testimonio que sí puede formar un hogar bendecido por Dios y con todo tipo de momentos vividos se logra salir adelante para tener una familia hermosa basada en amor, respeto, valores y Dios les va ayudando, guiando y sorprendiéndolos día a día. Los acompaño con mis oraciones. Viva el matrimonio”, escribió una de las seguidoras de Cristina Hurtado.

“Familia divina. Por muchos años más”; “Ay, amo a esta familia”; “Felicitaciones por tan lindo hogar”; “Bueno compartir en familia”; “Mi familia favorita de la farándula”, dicen otros de los comentarios destacados.

El costoso coche que le compró Cristina Hurtado a su bebé

Quince años después de que la famosa pareja conformada por Cristina Hurtado y José Narváez tuvieron a su hijo menor, la noticia de un nuevo embrazo causó sorpresa. Como la misma presentadora lo ha asegurado en varias ocasiones, tuvo que prepararse para enfrentar de nuevo un embarazo, sobre todo tras las complicaciones que había tenido durante las gestaciones anteriores.

Por medio de videos en su canal de YouTube y publicaciones en sus redes sociales, la Exprotagonista de Novela compartió con sus seguidores el avance de su último embarazo hasta el nacimiento de Mateo, el tercer hijo del matrimonio Narváez Hurtado.

Ahora, la presentadora ha dado de qué hablar por un tema relacionado con su pequeño hijo. Y es que publicó una serie de historias en las que mostró el coche en el que lo transporta y, como era de esperarse, los internautas indagaron el precio del mismo.

Frente a la curiosidad de algunos, una página de Instagram intentó aclarar las dudas y mostró dicho coche, pero además compartió una instantánea en la que se puede ver la millonada que la familia pagó por él. Y es que el precio de este es de 6.220.000 pesos colombianos, una cifra que ha dejado con la boca abierta a más de uno.

Los comentarios no se han hecho esperar y ya se han dividido, pues mientras unos se refieren a la cifra como una exageración, otros comentan que si tienen dinero pueden gastarlo como quieran, por lo que no critican la compra.

“En Colombia les sacan un ojo de la cara, en Europa cuestan más baratos y son los mismos”. “Si tiene para comprarlo, que lo disfrute, la verdad no veo lo malo”. “Pues es un precio realmente normal en Alemania, pues tampoco es que sea lo más costoso. Si uno tiene la capacidad adquisitiva, no veo cuál es el problema.”. “Eso es mucha ostentosidad, así haya plata no deberían botarla de esa manera”. Son algunos de los comentarios en la publicación.