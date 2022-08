El costoso coche que le compró Cristina Hurtado a su bebé ¿Cuánto le costó?

Quince años después de que la famosa pareja conformada por Cristina Hurtado y José Narváez tuvieron a su hijo menor, la noticia de un nuevo embrazo causó sorpresa. Como la misma presentadora lo ha asegurado en varias ocasiones, tuvo que prepararse para enfrentar de nuevo un embarazo, sobre todo tras las complicaciones que había tenido durante las gestaciones anteriores.

Por medio de videos en su canal de YouTube y publicaciones en sus redes sociales, la Exprotagonista de Novela compartió con sus seguidores el avance de su último embarazo hasta el nacimiento de Mateo, el tercer hijo del matrimonio Narváez Hurtado.

Ahora, la presentadora ha dado de qué hablar por un tema relacionado con su pequeño hijo. Y es que publicó una serie de historias en las que mostró el coche en el que lo transporta y, como era de esperarse, los internautas indagaron el precio del mismo.

Frente a la curiosidad de algunos, una página de Instagram intentó aclarar las dudas y mostró dicho coche, pero además compartió una instantánea en la que se puede ver la millonada que la familia pagó por él. Y es que el precio de este es de 6.220.000 pesos colombianos, una cifra que ha dejado con la boca abierta a más de uno.

Los comentarios no se han hecho esperar y ya se han dividido, pues mientras unos se refieren a la cifra como una exageración, otros comentan que si tienen dinero pueden gastarlo como quieran, por lo que no critican la compra.

“En Colombia les sacan un ojo de la cara, en Europa cuestan más baratos y son los mismos”. “Si tiene para comprarlo, que lo disfrute, la verdad no veo lo malo”. “Pues es un precio realmente normal en Alemania, pues tampoco es que sea lo más costoso. Si uno tiene la capacidad adquisitiva, no veo cuál es el problema.”. “Eso es mucha ostentosidad, así haya plata no deberían botarla de esa manera”. Son algunos de los comentarios en la publicación.

Por ahora ninguno de los presentadores se ha referido al tema en sus redes.

La llegada de Mateo a la familia

Cristina Hurtado es una de las presentadoras colombianas más comentadas del país. Constantemente da de qué hablar por su belleza y por el contenido que ha subido desde que decidió vivir por completo su maternidad.

Y es que tras el nacimiento de su hijo Mateo, después de 15 años de tener a su hijo menor, Juan José, la presentadora ha compartido lo que es ser madre de nuevo, en una etapa de su vida muy diferente.

Vale la pena mencionar que Hurtado ya tenía dos hijos, Daniel y Juan José, quienes actualmente giran en torno a su hermano más pequeño. De la misma forma lo hace el también presentador, y esposo de ella, José Narváez, a quien conoció mientras compartían el set de Protagonistas de Novela. La familia recibe aplausos constantemente gracias a la manera en la que se muestran en redes.

Desde el nacimiento de su hijo, la presentadora ha dado mucho de qué hablar y por esta razón en sus redes sociales comparte varios detalles del crecimiento de su pequeño. De hecho, Mateo se ha convertido en el centro de atención y el protagonista de sus redes.

Y es que su risa, su apariencia y la personalidad que ha mostrado a lo largo de estos meses lo convierten en uno de los bebés de la farándula colombiana que más llaman la atención en redes sociales y en los medios tradicionales, pues a sus pocos meses ya ha sido portada de varias revistas junto a sus padres.