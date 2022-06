Cristina Hurtado confesó la clave del éxito para su matrimonio

La presentadora Cristina Hurtado recientemente fue mamá por tercera vez. Lleva más de 18 años junto a su esposo, el actor y presentador José Narváez, con quien tiene tres hijos: Daniel, José y Mateo.

Pues bien, a través de un video en Instagram, los dos presentadores confesaron cuál era el secreto para mantener su matrimonio, uno de los más estables de la farándula colombiana. Jocosamente, la pareja recalcó que la revelación venía luego de que varias personas les preguntaran.

“ATENCIÓN!!! ¡Para los que nos preguntan cuál es el secreto para tener un matrimonio feliz… ahí les va! ¿¿¿Les pasa lo mismo???”, escribieron en la descripción del video, en el que aparecen los dos en un baño.

Y en medio del clip confirmaron: “Para que este matrimonio funcione tiene que haber equilibrio. A veces tengo la razón yo y a veces vos está equivocado. Punto”, afirmó Hurtado, con el audio de un TikTok de fondo, señalando a Narváez.

El video tiene más de 150.000 ‘me gusta’, así como cientos de comentarios como: ”Con razón llevan tantos años, claro así sí funciona. Matrimonio bello el de uds. Dios lo continúe bendiciendo”, “uno se ríe pero es verdad”, “igualito, así funciona en mi casa” y “eso mi reina”, continuando con la dinámica jocosa y dándole la razón a la presentadora.

Es de recordar que Hurtado ha estado alejada de las pantallas de televisión desde su embarazo, cuando a sus 38 años tomó la decisión de atender su salud y no volver a la tensión del medio. Su última aparición fue en el programa de competencia por equipos del Canal 1, Guerreros Colombia, donde anunció que no seguiría laborando debido a su gestación.

De hecho, gracias al auge de las redes sociales, Hurtado empezó a crear contenido para su canal de YouTube en donde reveló detalles de su etapa de gestación, como la emotiva reacción de sus otros dos hijos al enterarse de que llegaría un nuevo ser a la familia.

El proceso de Cristina, siendo madre por tercera vez, ha tenido subidas y bajadas. Pero por más complicaciones que se presenten, la exprotagonista de novela ha mostrado en su perfil oficial de Instagram a su hijo menor, Mateo, el bebé que cumplió a principios de mayo 5 meses.

Por otro lado, gracias a la acogida de los más de seis millones de seguidores que tiene en Instagram, la modelo se sumó a la tendencia de preguntas y respuestas, donde los cibernautas pueden consultarle sobre temas de su interés, como cuándo volverá a presentar en televisión.

Un usuario le preguntó a la famosa: “¿Cris, ya no serás más presentadora?”. Con convicción y muy segura de sí misma, la feliz mamá respondió: “Por supuesto que sí. Obviamente, si es mi esencia, es lo que me hace feliz, es lo que disfruto”.

Respecto a dónde sería el set en el que trabajaría, dijo: “Vamos a ver, más adelante, con qué los sorprendo, qué proyecto tengo por ahí…”, agregó Hurtado, mientras se encontraba en una hamaca cuidando a su bebé, con un estilo muy natural y fresco.

Pero las preguntas no terminaron ahí. Otra usuaria cuestionó: “¿Cris, vas a volver a ‘Guerreros’?”. A lo que respondió, “no, mis amores, no voy a volver a Guerreros. Eso me lo han preguntado mucho, pero la respuesta es que no voy a volver. Seguramente, más adelante, habrá otros proyectos y se los estaré contando”, concluyó.