Cristina Hurtado muestra por primera vez el rostro de su bebé

Cristina Hurtado y José Narváez se convirtieron en padres por tercera vez el pasado mes de diciembre, por lo que sus seguidores han esperado con ansias la presentación del bebé. Por ello, hace pocas horas presentaron a su hijo Mateo a través de una publicación en sus cuentas oficiales de Instagram.

La pareja publicó un carrusel de fotos del nuevo miembro de la familia sonriendo, luciendo un saco en color blanco con la cara de un muñeco de nieve y un tierno gorrito en color gris.

Acompañado de las imágenes, aparece un emotivo texto: “Hoy Mateo, nuestro gran regalo de Dios cumple 3 meses y desde que estaba en la barriguita decidimos en familia que cuando tuviera esta edad sería un lindo momento para presentarlo!”.

“Nos sentimos muy felices de compartir con ustedes este gran amor, mostrarles a nuestro pequeño angelito que ha sido una bendición para este hogar!”, añadió Hurtado.

“Hijo, que Dios te acompañe, te proteja y bendiga cada uno de tus días, para que sigas llenando de amor y luz este mundo!! TE AMAMOS!”, finalizó la presentadora.

De inmediato, la reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. La publicación ya cuenta más de 300 mil ‘me gusta’ y supera los 3 mil comentarios.

Entre los mensajes destacados se encuentra el de la actriz Valerie Dominguez, quien escribió: “Aishhh cosha Bella y deliciosa carajo!”; el de la cantante Adriana Lucía quien puso: “Esto es mucha belleza!”; y el de la presentadora Elianis Garrido quien escribió: “Dios santo padre eterno que muñeco más precioso! Dios los siga bendiciendo enormemente!”.

Cabe resaltar que la presentadora Cristina Hurtado ha sido una de los personajes de la farándula colombiana más seguida en los últimos meses luego de dar a conocer que esperaba un bebé. Además, hizo a sus seguidores parte de la experiencia cuando realizó una serie de videos en los que contaba sus experiencias, ecografías y demás procesos vividos durante el embarazo.

Sin embargo, algunos seguidores han criticado a la presentadora debido a que su cuerpo está diferente tras el parto. Ante las desproporcionadas críticas, Hurtado no tardó en responder a aquellos.

“Lejos de estar perfecta, eso es mentira. Nosotros no somos cuerpos gloriosos, a nosotras también se nos estira la piel, nos llenamos de grasa, por ejemplo, yo aumenté 14 kilos, estoy cuatro kilos arriba después del nacimiento de mi hijo, tengo gordos, todavía no he llegado al peso ideal”, mencionó en sus historias en su cuenta de Instagram.

Y a esto agregó que tenía aún que trabajar para volver a su peso ideal: “Tengo que trabajar, sí, tengo que tener buena actitud frente a la vida, empezar a preocuparme por mí también y no crean que eso llega de la noche a la mañana. Sí, la piel tiene memoria, pero en mi caso se estiró por tercera vez, me llené de grasa, me salió celulitis”.

Además, no tardó en lanzar un comentario de apoyo a las seguidoras de ella que están pasando por la misma situación. “Uno va a publicar la foto donde más bonito se ve, la pose ayuda mucho y la ropa también, entonces no crean que somos perfectos o ¿ustedes no hacen lo mismo?”.