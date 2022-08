Shakira y Piqué irían a juicio por la custodia de sus hijos

Foto: Euroleague Basketball via Getty

La pugna entre Shakira y Piqué por resolver la custodia de sus dos hijos continúa en vilo. Luego de que los acuerdos más cercanos se dieran a mitad de año, y que estuvieran cada vez más prontos a compartir el tiempo de crianza, la expareja no habría logrado conciliar una estrategia para los dos pequeños, por lo que medios españoles han afirmado que la situación pasaría a manos de un juez.

Al parecer, la pareja estaría en medio de una tregua hasta septiembre, según revelaron fuentes cercanas a las familias de Shakira y Piqué para el medio ‘Informa’, resaltando que durante el próximo mes inician las clases para los menores, por lo que deberán permanecer en sus colegios de Barcelona mientras sus padres llegan a instancias más radicales para solucionar el tema de las custodias.

Es de recordar que Shakira ha manifestado su decisión de mudarse del todo para Miami, Estados Unidos, por lo que espera llevarse a sus hijos con ella; sin embargo, el futbolista no desearía quedarse fuera de la crianza de sus hijos, por lo que estar en diferentes continentes sería un problema.

Entre tanto, según el medio citado, las condiciones que estaría poniendo la barranquillera serían “inadmisibles” para Piqué, aunque no se dieron detalles al respecto. Se mantiene la premisa que indica que los problemas para ponerse de acuerdo de la pareja no son de dinero, sino por otro tipo de intereses más personales.

¿Por qué Shakira quiere mudarse a Miami? Revelan la razón

Respecto al último punto, se supo que la barranquillera es quien quiere permanecer la mayor parte del tiempo con los hermanos Piqué Mebarak, pero la disputa de todo esto tiene una discordia y es que la cantante de ‘Antología’ tiene contemplado no permanecer en Europa, por lo que entre sus cambios está el de mudarse a Miami, en Estados Unidos.

Los medios internacionales y revistas como ¡Hola! han consignado que a principios de agosto la artista sorprendió a sus hijos al llevarlos a un partido de Los Angeles Dodgers contra Washington Nationals, en el Dodger Stadium (California). En ese espacio, todas las miradas se centraron en que ahora en los recuerdos fotográficos, al parecer, solo estarán Shakira y sus hijos.

No obstante, el tema de la mudanza de Shakira a territorio estadounidense no se había tocado hasta hace poco, cuando el portal Page Six citó a una amiga de la familia de celebridades y agente inmobiliaria de Douglas Elliman, Ana Lourdes Martínez.

Para ser más precisos, Martínez trabaja con el hermano de Shakira, Antonio, quienes laboran en las propiedades inmobiliarias conocidas como “el refugio” de Shak, en Miami, según el portal de espectáculos y cubrimientos en Hollywood E News.

De acuerdo con las declaraciones de la mencionada amiga, Miami es el hogar de la barranquillera. “Sus padres viven aquí, su hermano vive aquí, su sobrina y su sobrino también. No tiene familia en España. Es un ambiente diferente al de Barcelona”, publicó Page Six.

De manera conjunta, en el reporte se puede leer: “Amigos como el también músico Alejandro Sanz, su compañero de dúo en La tortura, supuestamente están tratando de convencer a Shakira de llevar su talento a South Beach, y fuentes adicionales cercanas a la cantante confirman su deseo de mudarse al Estado del Sol”.

Por ahora, no hay más revelaciones en torno a la posible mudanza de la exitosa artista de 45 años. Hace una semana, la colombiana publicó en Instagram, donde acumula 76 millones de seguidores, una fotografía abrazando a Sasha y Milan. “El amor más puro”, escribió la intérprete de Te felicito.