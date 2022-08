Revelan las primeras fotos de Piqué y su nueva novia; aparecen besándose y muy cariñosos

Shakira, una de las artistas colombianas más reconocidas a nivel mundial, sorprendió hace unas semanas a todos sus seguidores y confirmó que se estaba separando oficialmente de Gerard Piqué, luego de más de doce años de relación sentimental.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, precisó las artista en un corto comunicado de prensa.

Tras este anuncio, los principales medios internacionales han estado bastante pendientes con respeto a todo lo relacionado con la ruptura de la pareja. Incluso, se conoció recientemente que el defensor central del Barcelona ya tiene una nueva relación con otra mujer.

Socialité, reconocido programa español de entretenimiento, reveló esta semana que la joven con la que está saliendo Pique es Clara Chía Marti, la cual tiene 12 años menos que el jugador.

“La pareja se deja ver en público, sin miedo a las miradas de los testigos, que aseguran haber visto a la pareja muy acaramelados. Fueron recientemente a un concierto de Dani Martín”, indicó en un principio.

El espacio televisivo, de igual manera, aprovechó el momento para revelar las primeras imágenes del futbolista junto a la joven. Además, señaló que que cada vez se ven más enamorados.

“Las fotos se dieron ayer en Puigcerdà, en la Cerdanya. Un lugar donde Piqué también tiene una casa muy cerca. En el concierto del cantante también habían otros famosos. Esta es la primera vez que Piqué acompaña a su novia a un sitio público”, puntualizó.

Luego, Socialité añadió: “Ya no se esconden y con esto demuestran que su relación es pública. Se dieron arrumacos y besos delante de todo el mundo. Afirman que les vieron muy cercanos, y que por su actitud no cabe ninguna duda de que es la nueva novia de Gerard Piqué”.

En las postales, que se hicieron virales rápidamente en las diferentes redes sociales, se puede apreciar que el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 está bastante cariñoso con la joven en plena calle.

BOMBAZO @socialitet5: Primeras imágenes de Gerard Piqué con su nueva novia Clara Chía Martí tras la ruptura con Shakira. Enhorabuena a @nuriasecret y @laura_roige #Socialité590 pic.twitter.com/aFeRYNgjcz — Rafael García López 💜🕊️💜 (@RafaelGarciaLAF) August 20, 2022

Roberto García, expareja sentimental de Lucy Mebarak, hermana de Shakira, rompió el silencio recientemente y lanzó algunas revelaciones sobre las verdaderas causas de la ruptura entre el español y la barranquillera, que se mudaría próximamente a Estados Unidos.

El hombre aseguró en diálogo con ESdiario que los padres de la artista cafetera se involucran demasiado en las relaciones de sus hijas y que la separación con Piqué también se debió a un aspecto económico.

“Ellos no mezclan su dinero y llevan la economía familiar al 50 %. Ella también está invirtiendo en otros negocios de construcción. Ella tenía la idea de hacer algo en Bahamas y en Colombia. Ahí empezaron los problemas”, explicó.

Posteriormente, sentenció: “Piqué le habría pedido supuestamente dinero a Shakira para un tema de inversiones y la familia de la cantante se ha negado a que se lo diera. Esa relación venia rota desde hace tiempo”.

García aprovechó la charla con ese medio para contar la incómoda situación que vivió con su expareja, quien se fue de su lado en 2015 y lo dejó embarcado con varias responsabilidades económicas.

El excuñado de Shakira señaló que la ha pasado bastante mal desde que se separó de Lucy Mebarak. Incluso, manifestó que ha sufrido un fuerte desgaste en otros aspectos de su vida.

“Lo he pasado muy mal. He tenido que dormir en el coche. Mi exmujer me arruinó y desapareció. Lo tengo todo documentado. Ahora vivo en un estudio de habitación por la que pago 300 euros. Estoy pasando necesidades y solo tengo claro que esa familia me ha hecho mucho daño”, concluyó.