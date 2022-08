“Shakira habría tenido un romance con Rafael Nadal”, asegura un paparazi

Shakira es protagonista de diversas noticias en los medios internacionales, debido a los detalles que surgieron sobre el nuevo romance que sostiene Gerard Piqué, su expareja, con Clara Chía Martí, una joven de 23 años con la que ha sido visto en público. La barranquillera quedó en el centro de las interrogantes de quienes se interesan por saber cómo lidia con esta situación y si está afectada.

Pese al auge que tomó el tema en la prensa española, poco a poco siguen saliendo a la luz datos relacionados con el vínculo que sostuvieron la cantante y el futbolista por más de diez años. Un paparazi que siguió de cerca esta historia aprovechó diálogos con varios portales y medios para revelar anécdotas y puntos inesperados de lo que atravesaban los famosos.

Jordi Martin, que fue el encargado de contar las infidelidades del deportista años atrás, se robó las miradas de los fieles seguidores de la barranquillera con una sorpresiva información que apuntaba a que Shakira tuvo un desliz amoroso con Rafael Nadal, el famoso tenista.

¿Shakira tuvo amores con Nadal?

Recientemente, durante la emisión del mediodía del noticiero América Noticias, Jordi Martin fue entrevistado por los conductores para conocer detalles de la vida personal e interna de la cantante pop. El experto, que conoce de cerca la realidad de la artista mundial, soltó revelaciones sobre las facetas amorosas que atravesó la colombiana.

El comunicador español mencionó en su discurso que aparentemente uno de los rumores que más fuerza tiene en la farándula internacional es el supuesto amorío que sostuvo la barranquillera con Rafael nadal, uno de los talentos deportivos más reconocidos del tenis.

“Shakira hizo un videoclip en las mismas fechas que me decís, pero no se lio con Alejandro Sanz, se lio con una persona igual o más famosa que Alejandro Sanz. Es una persona mundialmente reconocida”, dijo el paparazi, enfocándose en que existió “un idilio”.

“Es una persona mundialmente reconocida, es un deportista de alto nivel y es considerado como uno de los tres mejores deportistas en la historia”, agregó en descripción el periodista, lanzando pistas sobre Nadal.

A pesar de que no existen pruebas que verifiquen estas especulaciones, Martin afirma que tiene la certeza de que el español y la intérprete de ‘Waka Waka’ vivieron un acalorado momento durante las grabaciones del videoclip de ‘Gitana’, uno de los temas que salió en 2010, y en el que ambos fueron los protagonistas de diversas escenas pasionales.

Así habría descubierto la traición de Piqué

Frente a la cámara del formato peruano Amor y Fuego, Jordi Martin, reconocido periodista, quiso aclarar los detalles que han surgido sobre cómo la barranquillera descubrió esta traición amorosa, enfocándose en que no fue inicialmente como se mencionó en el pasado del uso de detectives. El paparazi puntualizó en cada parte de la historia, soltando el dato de que los problemas se agudizaron entre los famosos en diciembre de 2021.

De acuerdo con el comunicador, Shakira fue víctima de infidelidades del futbolista desde hace varios años, pero toda la situación se complicó a finales de 2021, por lo que allí se distanciaron y se marcó una brecha en la relación. En este momento fue cuando el catalán le pidió un tiempo a su pareja, pues “se sentía agobiado”.

“Shakira no sabía absolutamente nada... Ellos en diciembre hacen un viaje a Disney World, en Orlando, y al llegar a Barcelona Piqué le dice: ‘Shakira, las cosas no están bien, yo estoy muy agobiado con las empresas, estoy pasando un bache y necesito espacio’, entonces Shakira le dice: ‘No te preocupes, yo me voy 17 días a Los Ángeles a hacer un talent show y vas a tener espacio, tranquilo’”, dijo.

El paparazi reveló que cuando la intérprete de Hips Don’t Lie regresa a Barcelona, el español continúa en la posición de que deben terminar y tomar caminos distintos, por lo que ella le propone que asistan a terapia de pareja para recuperar el vínculo que sostienen desde años atrás. Sin embargo, Piqué se niega a tomar esta alternativa, por lo que las sospechas comienzan a rondar la cabeza de la colombiana.