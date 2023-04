Este es el significado del cambio de look de Karol G

Karol G es una de las cantantes colombianas más reconocidas en el mundo y más queridas en el país. Con una carrera de amplia trayectoria, Carolina Giraldo, nombre real de la cantante, ha logrado cautivar con su vos y sus letras en diferentes rincones del mundo y es en la actualidad un exponente de la música latinoamericana en el planeta.

Karol G durante una presentación en Las Vegas, Nevada. (Photo by Ethan Miller/Getty Images) - Foto: Getty Images

Karol G ha tenido unos importantes meses en su carrera profesional y venía teniendo una racha interminable de éxitos con el lanzamiento de su álbum ‘Mañana será bonito’, además de todos los logros que este disco le ha otorgado.

Desde hacer historia en ser la primera artista latina en debutar en el número uno de Billboard con un álbum enteramente en español, hasta estrenar una de las canciones que representa uno de los sueños más anhelados por la paisa, cantar con su ídolo Shakira, como lo hacen en el sencillo “TQG”, que también se ubicó en los primeros lugares de lo más escuchado a nivel mundial.

Shakira y Karol G lanzaron su primer tema juntas el 24 de febrero. - Foto: Instagram

Esta colombiana no se cambia por nadie y no es un secreto que uno de los aspectos por los que también llama la atención es gracias a su particular estilo, el cual cambia de manera constante.

En su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de 60 millones de seguidores, Karol G brilla por su carisma y personalidad, cualidades con las que no teme compartir de manera frecuente con sus fanáticos todo lo que ocurre en su día a día, tanto en su faceta de ser una de las cantantes colombianas más reconocidas en el mundo como en su vida privada y en sus días de descanso de las tarimas.

Hace poco la paisa de 32 años dejó con la boca abierta a sus seguidores gracias a un nuevo cambio de look. No cabe duda de que Karol G deslumbra por sus movimientos de cadera, las letras de sus canciones y su puesta en escena. Pero el color de su cabello también ha sido un aspecto por el que la distinguen en cualquier parte del planeta con facilidad.

Carolina Giraldo ha pasado por varios colores en su cabello: castaño, rubio, verde, azul, rojo... Y ahora aseguró que no está satisfecha y le dio un nuevo aire. La Bichota se tiñó el cabello de color rosado pálido, con algunas hebras blancas, y este look ha hecho que sus fanáticos estallen de la emoción, pues, la llenaron de elogios y no la bajan de “diosa”.

La cantante paisa cambió su look y sorprendió a todos - Foto: Tomada de Instagram @karolg - Montaje: SEMANA

Cabe explicar que este color tiene un significado oculto, ya que anteriormente usó un tono azul, un rojo y ahora con este nuevo quiere mostrar que su vida está en calma, representa la esperanza, la inocencia, lo positivo y la calidez, algo que justamente está viviendo la cantante paisa en este momento luego de atravesar por un profundo dolor al terminar su relación con Anuel AA, pero al volver al ruedo más fuerte que nunca.

Además, Karol G ha celebrado sus logros, pues, a nivel internacional es reconocida como una de las mejores del género, algo que la llena de orgullo y por eso quiso mostrarlo con su cabello.

La carrera de Karol G parece no tener techo y su visibilidad en el mundo de la farándula internacional aumenta cada día más. Hace unos días, el pasado 15 de abril, la paisa fue la invitada musical del famoso programa estadounidense Saturday Night Live, de la NBC.

Ante millones de fans, la ‘Bichota’ no solo deslumbró con su voz, sino que además lució varios looks que llamaron la atención durante su presentación, en la cual cantó dos de las canciones más emblemáticas de su álbum más reciente: ‘Mañana será bonito’, “Mientras me curo del cora” y “Tus gafitas”.