Karol G reveló una imagen inédita junto a Shakira durante la grabación de ‘TQG’

La artista barranquillera Shakira y la paisa Karol G decidieron unirse en colaboración para lanzar el sencillo musical TQG. Uno de los que actualmente ocupa el lugar número uno en importantes listados del mundo como Billboard, Spotify y YouTube.

Shakira y Karol G lanzaron una nueva canción con indirectas para sus ex. - Foto: Instagram: Shakira y Karol G

La letra de la canción, según los seguidores de las colombianas, hace alusión a las exparejas y sería una indirecta tanto para Gerard Piqué como para Anuel AA, quienes estuvieron con ellas durante varios años, pero optaron por ser infieles e irse con otras mujeres.

En el caso del exfubolista del Barcelona FC se conoció que hace más de un año sostenía una relación con una joven de 23 años llamada Clara Chía, quien trabajaba con él en su compañía Kosmos y de la cual Shakira era socia mayoritaria.

Por el lado de Anuel AA, se pudo evidenciar el amor que le tenía a la artista paisa que hasta un anillo de compromiso le había dado, pero luego su romance terminó y a los pocos meses ya estaba con Yailin la más viral, y, por si fuera poco, se encontraba esperando una bebé.

La pareja dio fin a los rumores de un posible embarazo y lo confirmaron. - Foto: Instagram: @anuel // @yailinlamasviralreal

Sin duda, estas dos historias de las cantantes han marcado a sus fanáticos quienes en cada lanzamiento las han apoyado y se han sentido identificados. Cuando TQG salió al público en pocas horas logró romper récord y sobrepasar millones de visualizaciones.

Aunque los fans de ambas han estado al tanto de lo que sucede con ellas, hace algunas horas la cantante Karol G compartió una foto inédita de la grabación de esta canción junto a Shakira. Si bien el en el video aparecen ambas muy sensuales, bailando y demostrando su talento, hay cosas detrás de cámaras que no se mostraron.

Un ejemplo de ello fue la fotografía donde se ve a la paisa y a la barranquillera posando para un selfi y haciendo gestos con su boca para enviarle besos a su fanaticada. Al parecer, estarían en el estudio de grabación culminando lo que actualmente hoy todos conocen.

Esta no es la primera que Karol G comparte o habla sobre lo que fue grabar con Shakira, pues para ella es un gran logro y sueño cumplido, ya que desde muy pequeña quiso hacer una canción con la barranquillera.

“Shakira es Shakira. Eso no importa… yo siento que ella es legendaria, viene de muchas generaciones donde ha representado muchísimo a la mujer, así que lo dejamos ahí, ¡ella es!”, dijo la paisa con muchas risas entre sus declaraciones y una convicción grande sobre qué ha significado la barranquillera para aquellas mujeres que después de ella llegaron a hacer parte e historia en la música.

Video TQG - Foto: YouTube captura de pantalla

Pero allí no quedó todo. Karol G también decidió revelar cuáles son sus canciones preferidas de Shakira, dejando claro que son varias, pues una es imposible elegirla. “Oh my God!, no, yo no creo que podría escoger una. Yo creo que ‘Hips Don’t Lie’, ‘Ojos así’… No, muchísimas… Yo creo que ella más que representar solo a la mujer, nos representa mucho más a los colombianos, fue como esa artista colombiana que rompió todas las barreras y obviamente un ejemplo a seguir para el resto”, declaró la paisa.

Varios cibernautas alabaron las palabras de Karol G por su humildad y su personalidad dicharachera y tierna, que tanto ha enamorado durante los 15 años que lleva incursionando en la música. “Karol representa lo que es la humanidad 😍”, “¡Qué chévere cuando una artista habla bien de otra! Esa humildad es lo que las pone en la cima 👏”, “Tan hermosa ❤️”, “La humildad 👏 hecha mujer. No como J Balvin que se cree al nivel de los grandes”, “Escoger una canción de Shak qué difícil 😍🔥”, “o tampoco podría escoger solo una como mi favorita de Shakira, ¡son muchas! 😍”, son algunos mensajes de los fans de la paisa.