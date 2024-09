“Este libro incluye ejercicios que te ayudarán a sanar tu corazón de raíz”: Carolina Novoa habló con SEMANA sobre su nuevo libro, Amor Detox

C.A: El amor es una fuerza que mueve el mundo y que nos hace subir montañas, que nos da la fe y nos devuelve la esperanza cuando el panorama se hace difícil y no es posible ver solución a los problemas. Por ejemplo, no es el mismo amor que le tienes a una amistad, a tu pareja, a tu familiar. Desde la ciencia, el amor propio se conceptualiza como autoestima y hace referencia al afecto que tiene una persona hacia sí misma.

Semana: “ Una cosa es perdonar por tu bien personal y tu paz mental, y otra es perdonar por codependencia o miedo a perder al otro, ten presente que quien realmente ama y te lastima una vez, no lo vuelve a hacer” este apartado lo mencionas en tu libro. ¿Por qué si no estamos seguros de la pareja con la que estamos, ni de nuestras elecciones, permanecemos en una relación que ya no nos llena? ¿Por qué nos cuesta ser honestos o al menos comunicarle al otro que sentimos?

C.A: Hasta que no sanes los traumas de infancia o las carencias que tuviste de niño, no podrás tener una relación sólida y basada en la elección, sino que tendrás “relaciones salvavidas”, en las cuales lo único que buscas es un amor incondicional de madre y de padre disfrazado en el amor de tu esposo o esposa. Si bien la pareja es el apoyo y el compañero que eliges para caminar tu vida, no es ni tu madre ni tu padre, no tiene por qué comandar tu vida ni tampoco regañarte por algo que hiciste o dejaste de hacer.