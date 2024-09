Miedo, amor queer y autodesprecio: ‘El cuarto de Giovanni’, la obra maestra de James Baldwin

Aunque Carlisle insistió en que el rechazo no tenía nada que ver con el contenido del libro, Baldwin estaba convencido de lo contrario. Knopf, pensaba, no quería una historia de amor homosexual entre un expatriado americano blanco que vivía en París y un camarero italiano, contada por un negro de Harlem.

“Mi cara es como cualquier cara que han visto muchas veces. Mis ancestros conquistaron un continente, avanzaron por llanuras cargadas de muertos hasta que llegaron a un océano que le daba la espalda a Europa, a un pasado más oscuro”.

Lenguaje perfeccionado en el púlpito

El escritor Colm Tóibín, hablando de El cuarto de Giovanni en The New Yorker , describió a Baldwin como “el mayor estilista de la prosa americana de su generación”. La novela es, en efecto, un objeto de asombrosa belleza. La prosa de Baldwin tiene la rara cualidad de transmitir sentimientos sin dejar de ser deslumbrantemente expresiva, un lenguaje a la vez natural y elegante.

De adolescente, Baldwin, como su padre, se convirtió en un predicador de éxito. En su magistral ensayo autobiográfico, Carta desde una región de mi mente , Baldwin escribe que esta nueva vocación, en la que era extraordinariamente hábil, “significaba que había horas e incluso días enteros en los que no podía ser interrumpido, ni siquiera por mi padre. Le había inmovilizado. Tardé bastante más en darme cuenta de que yo también me había inmovilizado a mí mismo y había escapado de la nada”.

“Ahora pienso que si hubiese tenido algún indicio de que la persona que iba a encontrar resultaría ser la misma persona de la que llevaba tanto tiempo huyendo, me habría quedado en mi casa”.

Paradojas

“a mi casa, mi verdadero hogar, al otro lado del océano, a las cosas y a las personas a las que conocía y entendía, a aquellas cosas, aquellos lugares y aquellas personas a las que siempre, irremediablemente y pese a cualquier posible amargura de espíritu, amaría por encima de todo”.

This article is republished from The Conversation under a Creative Commons license. Read the original article.