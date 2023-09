Estos son los 6 objetos de ‘la mala suerte’ que nunca debería tener en su casa

Los objetos que cada persona posee en su casa, oficina o lugares en los que su vida se lleva a cabo, mantienen una carga energética que puede ser positiva o negativa dependiendo de sus características y estado de conservación. Son muchos los sujetos que poseen elementos rotos, en mal estado, averiados o que no cumplen ninguna función, y estos son los encargados de cargar desfavorablemente la vibra de los espacios.

1. Relojes dañados o sin pila

No importa si son de pared, de correa, grandes, pequeños, antiguos o de última generación, los relojes que tienen la hora pausada absorben la energía negativa del ambiente en el que se encuentren ubicados. Aunque estos son ideales para la decoración y existen para toda clase de gustos, es importante que funcionen a la perfección y se encuentren en la hora correcta para que la vibra fluya de manera positiva.

2. Espejos rotos

Existen muchos rumores y supersticiones en cuanto a los espejos rotos, y dentro de las técnicas del Feng Shui no están muy bien vistos. De tener este tipo de elementos en casa, se recomienda desecharlos inmediatamente, pues distorsionan la realidad y contribuyen a manifestar baja autoestima cargando el lugar de energía negativa.

3. Flores o plantas secas

Las flores son generadoras de buena energía, se encuentran en buen estado, pues de no ser así, pueden llegar a generar el efecto contrario. Si es de las personas amantes de las plantas, se recomienda que preste atención a su condición de manera constante y las mantenga hidratadas, pues al marchitarse, pueden llegar a obstaculizar la energía, afectar las vibras positivas e incluso, muchos afirman que podrían llamar a la muerte.

4. Tijeras abiertas

Aunque son un objeto necesario en casi todos los espacios, es importante guardarlas en un lugar seguro en el que no afecte las energías del lugar. Se recomienda guardarlas dentro de una caja o cajón y no dejarlas expuestas al aire libre. Déjelas siempre cerradas para que no corten las vibras de las distintas habitaciones.