Exesposa de Luis Alberto Posada se sinceró tras ruptura con el cantante; reveló si se cambiará el apellido: “Me sabe maluco”

“ Jamás descubrí que el amor propio te lleva a otro nivel y cuando descubres lo que vales no te da para mirar hacia atrás… Así que ya no es una opción para mí. Él allá y yo acá. Por él solo siento respeto por ser el padre de mis hijos ”, respondió de forma directa.

Otro usuario intentó saber por qué Catalina seguía usando el apellido de su expareja, teniendo en cuenta que todo terminó y el divorcio se llevó a cabo anteriormente. La mujer no se quedó callada y se refirió a esto, puntualizando que no le sumaba y tampoco restaba tenerlo.

Allí fue cuando apuntó sobre la documentación y los trámites que esto conllevaba, ya que no era viable ponerse a cambiar todo por una decisión personal que ya no la ataba a su exmarido.

“Me sabe maluco esta pregunta. Cantidad de veces he explicado que yo, María Catalina, me casé para toda la vida, por ende, me puse su apellido y reposa en absolutamente todo lo que tenga que ver con documentación… es muy tedioso retirármelo solo porque a ciertas personas les pesa, créanme que a mí no me suma tenerlo”, afirmó en un texto.