Famosa presentadora de RCN contó que se quedó sin signos vitales en pleno cementerio

“Estábamos en un cementerio. Desde ahí yo ya me sentía rara. Yo le decía a Rafa: ‘Va a pasar algo’. Siento que estoy en peligro, siento que algo me va a pasar. Salimos a otro cementerio. Yo entro caminando y ni siquiera se estaba grabando el programa porque estábamos en el reconocimiento del lugar. Rafa dijo que en este cementerio pasaba algo”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Yo me acuerdo de que me volteo y veo la puerta y camino y sentí que me empujaron. Cuando bajó el dolor arranco para llegar a la puerta del cementerio y yo caigo y no aguanto, mi cuerpo se desvanece y me desmayo”.