“Fan de su relación”: memes explotan en redes tras el anuncio oficial de Falcao a Millonarios

Las mejores reacciones y memes que dejó la llegada de Falcao a Millonarios

Las redes sociales explotaron con reacciones emotivas por el fichaje de El Tigre. Algunos comentarios de los hinchas no ocultan la emoción que sienten: “Estoy muy feliz, mi jugador favorito y mi equipo amado, un sueño hecho realidad”; “Esto es una locura. Aún no puedo creer que Radamel Falcao García jugará en Millonarios” ; “Por fin llegó el día en el que la mayoría de hinchas embajadores queríamos y soñábamos, saber que el Tigre Falcao, el mejor 9 del mundo -en su momento- y el mejor jugador que ha tenido el país va a defender la camiseta de Millonarios”, “Fan de su relación”, y más.

Sin embargo, también se dieron reacciones de burlas y enojo por parte de los hinchas de otros equipos: “Pero deben contratarle 4 buenos porque si no, Falcao ni la ve. Hace el ridículo”; “¿Cómo así que Falcao ya se lesionó?”; “¿Cuántos partidos tardarán los cola facil en hacerle el primer tiro a Falcao?”; “Ni con Falcao ochonarios pisaría una final de Libertadores, no los conocen en ningún lado, equipo prehistórico. Además, el Cali tiene a Freddy Montero” , entre otros.

Falcao se refirió sobre Millonarios antes de que se anunciara su llegada al club

“Millonarios es el amor de la niñez y River fue el equipo que me dio todo, prácticamente. Me formó como deportista, me terminó de formar como hombre, así que estaré muy agradecido a River. Equipos grandes, con un estilo muy marcado, así que los llevo en el corazón. (¿Con cuál se queda?) Es difícil, es como decidir entre papá y mamá”, expresó Falcao sin tapujos.