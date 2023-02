‘Fast X’ estrena su tráiler con toda la familia de Rápidos y Furiosos, incluídos su nuevo villano: Jason Momoa

Ya está al aire el tráiler de la décima entrega de la saga de Rápidos y Furiosos, llamada Fast X, cuyo primer adelanto parece una alfombra roja de los Óscar con carros a toda velocidad, artefactos tecnológicos llenos de armas y un despliegue de sensualidad y acción donde medio Hollywood desfila con roles que ya enamoraron a millones alrededor del mundo, los mismos que anhelan la llegada de la cinta a las salas de cine.

Con un Vin Diesel muy maduro, este nuevo adelanto de la última cinta de la familia Toretto es una antología de todas sus entregas anteriores, iniciando con un conflicto que se habría generado en la batalla final de la quinta entrega, una de las más exitosas de la franquicia, que se desarrolló en Río de Janeiro, Brasil, y que reunió por primera vez a todos los amigos de Dominic alrededor del globo terráqueo.

Diesel vuelve a encarnar a Dominic Toreto en la décima entrega de la saga Rápidos y Furiosos. Foto: Instagram @vindiesel. - Foto: Foto: Instagram @vindiesel.

En dicha batalla habría nacido el nuevo villano de esta edición, Dante Reyes, que será interpretado por el extrovertido y sexy Jason Momoa, conocido por darle vida a Aquaman en las películas de DC Comics. El Hawaiano no solo le pondrá un toque étnico y sensual a la película, también demostrará sus dotes al volante con una artillería tan pesada que sorprenderá hasta el más experto en autos, pues es bien sabido que los directores de esta franquicia se dan muchas licencias a la hora de retar a la física solo para generar escenas nunca antes vistas.

Momoa será el villano de Fast X. Foto: Instagram @prideofgysies. - Foto: Foto: Instagram @prideofgysies.

A Diesel y Momoa se les unen los ya conocidos Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster y Sung Kang con sus mismos personajes de Letty, Roman, Tej, Mia y Han respectivamente, la familia tradicional de Toretto. En cuanto a los actores que se han adherido entre las cintas 6 y 9 repiten Charlize Theron, John Cena, Nathalie Emmanuel, Jason Statham, Helen Mirren, Scott Eastwood, Michael Rooker y Cardi B.

Entre los nuevos actores que entran a esta saga, una de las más famosas del cine del siglo XXI, están la oscarizada Brie Larson, Alan Ritchson, Daniela Melchior y Rita Moreno, siendo esta última legendaria actriz elegida como la abuela de Dominic; el resto son roles nuevos que se conocerán a partir del 19 de mayo, fecha estipulada para que la cinta esté en los teatros de la mayoría de países del mundo.

Esta décima película es una de las más esperadas por los seguidores de la saga y como siempre ha sucedido con sus antecesoras, esta no estuvo lejana a estar involucrada en algunos escándalos, pues dichas grabaciones han afectado la calidad de vida de los vecinos de Angelino Heights, barrio histórico cercano al centro de la ciudad y residencia ficticia de Dominic Toretto en la película, el personaje que encarna Vin Diesel.

Antes de que iniciara el rodaje en dicho lugar, varios habitantes de ese barrio se aglomeraron a la entrada de los tráileres del equipo técnico para protestar por las grabaciones, que los han afectado desde que se filmó la primera entrega. Para Damian Kevitt, vecino y fundador de la asociación Streets Are For Everyone (Las calles son para todos, Safe), Rápido y furioso permitió “glorificar una actividad ilegal” al transformar Angelino Heights en un “destino turístico para las carreras callejeras ilegales… No había carreras callejeras en el barrio antes de que ‘Rápido y furioso’ se filmara aquí”, agrega.

Bella, otra residente del barrio que no quiso dar su apellido a AFP, afirma que sus hijos sufren traumas por el ruido que los automóviles hacen de noche, y el miedo de ser aplastados. “Los estudios Universal deberían cambiar de lugar de rodaje”, declara, mientras que Safe exige a la ciudad instalar reductores de velocidad y a decretar una política de tolerancia cero hacia las carreras callejeras.

Rápidos y Furiosos es una de las sagas más taquilleras del cine.

La asociación también pidió a Universal Pictures agregar una mención en las películas de ‘Rápidos y furiosos’ para incitar a la gente a no participar en las carreras ilegales, petición que aún no tiene respuesta alguna.

El primer filme de ‘Rápidos y furiosos’ salió en 2001 y la franquicia se ha convertido en la octava serie cinematográfica más taquillera de la historia, con más de 6.600 millones de dólares en todo el mundo en diez películas.