“Fue con un hombre”: Roberto Cano reveló detalles del beso más incómodo que se ha dado en televisión

El beso más incómodo que ha tenido que dar en medio de una escena

Cano reveló que la primera vez que tuvo que darse un beso con una persona de su mismo sexo sintió una gran incomodidad, pues no sabía cómo reaccionar en el momento de la escena para que se viera natural y creíble a la hora en la que los televidentes visualizaran el contenido.

“Fue muy incómodo mi primer beso con un hombre y pues me tocaba darme un beso con él. Realmente, fue muy incómodo. Afortunadamente, no duró mucho y el director ayudó a manejar las situación porque la escena terminaba en cucharita en plano cenital (desde arriba) en bola y cuando vi la escena me sorprendí”.