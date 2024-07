Roberto Cano, participante de MasterChef, revela cómo lidió con el sobrepeso y cómo afectó su salud; “eran 45 kilos de más”

“El problema es que hay muchos estereotipos. Si el personaje dice que es abogado o presidente de una compañía, no puede estar gordo, ese tipo de pendejadas todavía existen en la televisión. Cuando hice el personaje de Las Villamizar fue antes de la pandemia. Y ese personaje debía ser calvo y gordo. Me preguntaron si estaba dispuesto a engordar y dije sí. Subí de peso y llegó la pandemia y viví muchas cocinadas aquí, en mi casa. Y subí finalmente 45 kilos. No era necesario, pero, pues ya entrados en gastos... ”, dijo en SEMANA .

Según el relato de Cano, por cuenta del sobrepeso se le subieron los triglicéridos y el colesterol. “Estuve muy gordo y me ahogaba mucho. Y cuando uno está 45 kilos por arriba, esos son como nueve garrafas de agua. Entonces, coja esas nueve garrafas y cárguelas todo el día a ver si le dan ganas de ir a hacer ejercicio o amárrese los zapatos con ese peso encima. Y llega un punto en el que también se vuelve un círculo vicioso donde no haces ejercicio, pero te engordas más. Después, estás tan gordo que ya ni siquiera puedes hacer ejercicio”.

Cano reveló que por cuenta del cambio en su aspecto físico llegó a perder oportunidades en la televisión: “Perdí un montón, y cuando me adelgacé también. Cuando iba a grabar la serie Primates 2, en la que mi papel es el del amigo gordo, me decían que por qué me había adelgazado tanto. Yo les dije: “No me pienso a volver a engordar”.