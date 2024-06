María Fernanda Yepes, de MasterChef Celebrity, fue novia de expresidente de Colombia; así fue la historia que pocos conocían

¿Quién es el expresidente de Colombia que fue novia de María Fernanda Yepes?

“Yo no tenía muchas amigas porque me hacían bullying, por paisa. En un prom de colegio, conocí a Duque”, dijo al formato de entretenimiento.

En cuanto qué le gustó el expresidente, María Fernanda Yepes afirmó que “siempre me gustó su inteligencia. Yo no podría estar con un bruto, entonces me gustaba él. Me entretenía las historias que contaba, era superpilo. Se leía unos libros así de grandes de historia. Yo aprendía con él todo el tiempo, y él me decía ‘Yo voy a ser Presidente’”