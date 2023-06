¿Gemelas? Paola Jara y Yailin aparecieron luciendo el mismo look; los seguidores se pusieron a pelear

El poder femenino en la industria musical es de los más alabados y aplaudidos en las redes sociales, principalmente si se trata de artistas latinas.

En Colombia, una de las mujeres exponentes del género popular es Paola Jara. Por otro lado, en República Dominicana, el nombre de Jorgina Guillermo, mejor conocida como Yailin, es de las más sonadas por sus interpretaciones del género urbano.

Por ello, al tratarse de dos cantantes que acumulan una significativa cantidad de millones de seguidores en Instagram, cualquier hallazgo, por mínimo que sea, se convierte en tendencia.

Precisamente, en redes sociales se comenzó a difundir una imagen en donde se hizo el montaje que mostró a las dos intérpretes luciendo en mismo look; un conjunto de sudadera color rojo con líneas asimétricas blancas.

A comienzos de mayo, la exnovia de Anuel anunció en lanzamiento de su sencillo Solos tú y yo, allí se vio con el vestuario que, tiempo después, resultó en el cuerpo de Jara.

En efecto, pese a que los halagos y buenos comentarios hicieron eco en las plataformas digitales, el detalle de que la dupla de mujeres tuviesen el mismo look desató todo tipo de posturas.

Yailin 'La más viral' - Foto: Instagram: @yailinlamasviralreal

Así las cosas, perfiles de chismes y entretenimiento, como masrechismes, mostraron a Paola y Yailin con la misma ropa.

Mientras que, como se mencionó, ‘La más viral’ le dio uso a esta sudadera en uno de sus temas musicales, la intérprete colombiana de éxitos como Murió el amor lo lució para la promoción, en Chile, de la reciente colaboración que hizo con su colega Américo.

Una vez más, Paola Jara hizo suspirar a sus fans. - Foto: Instagram: @paolajarapj

¿Qué dicen los seguidores?

Luego de la difusión de las imágenes de las dos latinas con el mismo look, los comentarios discreparon entre sí; mientras que varios internautas destacaron que a Paola Jara se le ve mejor el traje, otros defendieron a Yailin.

De igual modo, se desataron fuertes comentarios, varios de ellos ofensivos, en contra de las dos cantantes.

Inclusive, los usuarios de los escenarios digitales aprovecharon para lanzar uno que otro chiste, como: “Amores lindos, lo vi a 7 dólares”; “Hasta los zapatos jajaja”; “Paola Jara La Más Viral 😂”; “La casa de papel”; “Yo y 10 de mi barrio también y nadie nos publica 😂”, se lee en Instagram.

Esta es la instantánea en la que se ve luciendo a las dos cantantes latinas el mismo vestuario de color rojo:

“Se le vio todo”: el sensual video de Paola Jara que dejó suspirando a Jessi Uribe y a sus fans

Hace unos días, grabándose frente a un espejo, Paola Jara desfiló como toda una modelo y mostró el vestido por el que se convirtió en un personaje tendencia; un traje de dos piezas en el que todo su abdomen y parte de la pierna derecha quedó al aire libre, visible para cualquier internauta.

Pese a que para uno que otro internauta “se le vio todo” y también, al parecer, “no uso ropa interior”, según los perfiles de farándula en redes, los halagos en la caja de comentarios del video predominaron.

De acuerdo con la intérprete antioqueña, tan solo se hizo una prueba del traje para que lo modificaran y ahí sí, posiblemente, se podrá ver a la cantante luciéndolo en uno de sus shows artísticos.

“Yo visitando a mi diseñador hoy y me dio por medirme este vestido. 😜 Tranquilos! Solo me lo medí y me le va a hacer unos cambios, luego se los muestro cómo queda”, escribió la cantante antioqueña en Instagram.

Este es el vestido con el que la artista recibió halagos, en especial por su tonificada figura corporal. - Foto: Instagram: @paolajarapj

Enseguida, la gran mayoría de los seguidores de la artista no dudaron en recalcar su belleza.

Por su parte, Jessi Uribe tampoco se quedó atrás, el bumangués comentó: “Qué rico país”, junto a emoticones de caras chorreando la baba.