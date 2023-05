Giovanny Ayala, demandado por mujer que dice que su hija intentó quitarse la vida escuchando su música: “Me parece absurdo”

Giovanny Ayala se convirtió en uno de los representantes del género popular en la industria musical colombiana, debido a su toque, su voz y sus letras. El artista cautivó con el trabajo que realizó, llegando a conquistar a miles de personas que día a día cantan sus temas de despecho y romance.

Giovanny Ayala, uno de los representantes del género popular. - Foto: Foto tomada del perfil de Instagram de @giovannyayalaoficial

El representante de este tipo de música avanzó con paso firme y llegó a compaginar bastante con sus fieles seguidores, a quienes suele abrirles la puerta de su vida personal para contar detalles particulares e íntimos. El colombiano se dio la oportunidad de interactuar con sus fans, revelando situaciones y anécdotas inesperadas que le ocurrían en su diario vivir.

Recientemente, Giovanny Ayala dejó sin palabras a cientos de sus admiradores con una sorpresiva noticia que les compartió a través de su cuenta oficial de Instagram. El cantante se mostró bastante indignado y asombrado por un suceso que le pasó en los últimos días, relacionado con una mujer que escuchaba sus canciones.

Según comentó el artista en las historias de su perfil, le llegó una notificación para que asistiera a una cita por una acción legal que se había tomado en su contra. Al acudir a las autoridades, el compositor se enteró que una mujer, bastante incómoda y molesta, lo había demandado por ser el supuesto culpable de que su hija tomara unas pastillas por una tusa que pasaba.

“Absurdo sí es. Fui notificado para una cita en la Fiscalía General de la Nación, aquí en mi tierra fui y me topo con la sorpresa de que no, lo que pasa es que fui demandado porque una señora estaba indignada porque su hija se tomó un pocotón de pastas escuchando mi música”, dijo en el clip.

El cantante habló sobre una indignante situación en la que se vio involucrado. - Foto: Instagram @giovannyayalaoficial

Giovanny Ayala indicó que todo estaba vinculado con un desamor de la mujer, quien cogió un frasco de pastillas y las consumió para, aparentemente, acabar con su vida. La madre lo señalaba como el responsable de esto, ya que consideraba que no debía lanzar esa clase de canciones que afectaran al público.

“Que la agarró una tusa y bueno escuchando la música mía, se puso en una depresión impresionante y se tomó un frasco de pastillas no sé de qué, pero que yo era el culpable directamente y que tenía que responder por eso. Que solamente escuchaba esa música para desentusarse”, aseguró.

“Me parece absurdo, ya mi abogado está encargado del tema, al frente de la situación y vamos a ver qué pasa”, agregó.

Giovanny Ayala pasó incómodo momento en sus vacaciones

El famoso cantante colombiano se volvió tendencia días atrás por un viaje que realizó a Europa, el cual no terminó del todo bien, y menos como él esperaba.

Según contó, algo habría cambiado los planes del artista en París, Francia, dejando ver en su cuenta de TikTok que fue víctima de robo, por confiar en la buena voluntad de la gente. En la grabación hecha por Ayala se le ve bastante indignado y enojado porque, dijo, haber dejado una bicicleta en la calle y después de salir de lo que parece ser un establecimiento comercial, la encontró sin una de sus llantas.

“No, que inseguridad aquí, yo pensé que era en Colombia no más. Me vine en cicla y vea me robaron la llanta”, manifestó en la plataforma de videos. Y añadió, “Me tocará irme en Uber porque qué mas”.

El cantante habló de una experiencia en Europa. - Foto: Instagram @giovannyayalaoficial

Como era de esperarse, los comentarios y reacciones no se hicieron esperar por parte de los internautas, incluso llegaron a señalar algunas de las frases conocidas en sus exitosos temas musicales.

“Me la robé y me la robaron, esta vida todo cobra y ahora soy el pagador”, “A mi nunca me han robado en París porque no he ido”, “Diga que caro estoy pagando”, “París es muy inseguro, hay los que llaman carteros y bolsilleros en el metro” y “¿Hay gestores de paz allá también?”, fueron algunos de los mensajes recibidos en la publicación.