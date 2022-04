Greeicy Rendón anunció que está a “horas” de convertirse en mamá

Greeicy Rendón y Mike Bahía han mantenido a sus fans informados sobre las novedades ante el inminente nacimiento de su bebé, así como la forma como la cantante ha llevado su maternidad, sin abandonar los escenarios y sin dejar a un lado sus tradicionales bailes en redes sociales; sin embargo, una de sus últimas publicaciones reveló lo cerca que está de tener a su primer hijo.

Los rumores sobre el embarazo de Rendón comenzaron incluso antes de que Bahía le pidiera matrimonio en 2021, y desde que se comprobó el estado de la cantante han informado a sus seguidores sobre los avances. Las revelaciones de la vallecaucana apuntan a que estaría a “horas” de conocer a su bebé, el cual no han revelado si es niña o niño.

“Estamos a la espera. Yo creo que… no sé… horas”, fue la declaración que la cantante dio a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, mientras se mostraba un poco nerviosa, se tocaba el vientre y unas personas le ayudaban a alistarse.

Con estas palabras, la cantante y actriz de 29 años anunció a sus seguidores que estaba a muy poco de convertirse en madre por primera vez, esto sin la necesidad de parar totalmente su agenda de conciertos por su embarazo. Incluso, mientras informaba sobre su situación lo hacía en conjunto con su equipo de estilistas y en un lugar diferente a una clínica.

Las historias de Rendón quedaron grabadas y difundidas en una cuenta alterna de Instagram, en la cual ya cuenta con más de 83.000 reproducciones y casi 50 comentarios, en los que usuarios le enviaron sus mensajes de felicidades, apoyo, así como deseos de buena salud para el bebé.

“Que nazca ya y que sea una niña sana y fuerte y que Greeicy tenga un parto hermoso”, “qué emoción, la felicito, con toda la mejor energía” y “la cita a ciegas más hermosa de una mujer con su verdadero amor”, son algunos de los comentarios que sus seguidores han puesto en el post.

Es de recordar que la pareja de artistas se conformó desde hace poco más de nueve años y en algunas entrevistas que han dado a diferentes medios han contado cómo se conocieron y se enamoraron; todo inició cuando Greeicy tenía 19 años y Mike 24.

La caleña ha confesado que fue ella quien lo conquistó, pero Bahía se encontraba en otra situación sentimental y, por ende, no seguía los cortejos de la cantante.

“Él le mandó un mensaje a mi amiga, ‘muy linda tu amiga’, y dije: ‘Ay, ya empezó a tirar el perro’. Pasaron los días y un día le dije a mi amiga: ‘Respóndele y déjale mi número’. Le mandó el mensaje y nunca me escribió, pero lo leyó. Entonces, mientras más me ignoraba, más me gustaba. Le escribí un ‘hola, ¿cómo estás?’ y después de dos días me dijo: ‘Hola, quién eres’. Entonces más me gustaba, este es mi hombre. Luego le dije: ‘Soy Greeicy, la amiga de Lore’, y me respondió ‘ok’. Luego seguimos hablando y no sabía que él cantaba y yo era actriz. Empezó a fluir y se fue dando muy bonito”, dijo Greeciy en 2019 para el programa Fans en vivo.

Y desde ese entonces, a pesar de los recientes inconvenientes tras la pandemia de covid-19, la pareja se ha mantenido unida y ahora estaría ad portas de tener su primer bebé.