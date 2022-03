Greeicy Rendón posó como Dios la trajo al mundo, con mensaje sobre su embarazo

Los cantantes Greeicy Rendón y Mike Bahía están a la expectativa por la llegada de su primer hijo y, desde que hicieron público el embarazo, no han dejado de compartir postales del mismo en sus redes sociales.

Hace unos días, la pareja publicó un video en el que los dos estaban realizándose un tatuaje con la palabra “Kai”, lo que hizo que muchos de sus seguidores aseguraran que el bebé que espera Rendón es un niño, ya que en varias ocasiones han dicho que así le pondrían a su bebé en caso de tener el género masculino.

Sin embargo, la pareja ha dicho que aún no conoce el sexo de su bebé, aunque tienen el presentimiento de que esperan un hombre.

Ahora, Rendón sorprendió a sus más de 20 millones de seguidores con unas fotografías en las que posa completamente desnuda, mostrando el avanzado estado de su embarazo y la alegría que siente por tener a su primer hijo.

“Mágico que alguien que aún no habla te pueda decir tantas cosas 🌺.Increíble que alguien que no conoces te pueda hacer sentir tanto… te pueda corregir y te regale ganas de tanto… de aprender, de crecer… de ser MEJOR”, dice el mensaje que acompaña la fotografía.

Además, aseguró que nunca había sentido su cuerpo tan hermoso y que está segura de que va extrañar su barriga.

La imagen generó miles de reacciones de sus seguidores, quienes aplaudieron la bella figura de la cantante.

Otras celebridades de la farándula colombiana también comentaron la imagen, como la creadora de contenido Luisa Fernanda W: “Una cosa muy bella!”; la modelo Nanis Ochoa: “El embarazo más lindo que he visto”; y la también modelo Natalia Betancourt: “Estar en embarazo es lo más lindo y lo mejor del mundo”.

También le dejó un mensaje la modelo y presentadora Alejandra Buitrago. “Ay mi bebé espera que esa cosita nazca y lo puedas ver crecer. Es inexplicable ese amor, un amor que todos los días crece, se expande, un amor desinteresado, que te hace ser la mejor persona. Ellos si son nuestros mejores maestros. No puedo creer que vayas a sentir lo mismo que yo, que vayas a estar en la misma película. Me emociona!”, le dijo.

Greeicy Rendón tuvo una caída en pleno concierto y en avanzado estado de embarazo

A pesar de su avanzado estado de gestación, Greeicy Rendón sigue haciendo presentaciones en toda Colombia y, en una de ellas, contó que había sufrido una caída.

“Yo creo que está de moda caerse en el escenario, ustedes no me vieron. Me caí y me di tremendo totazo, pero espérate te digo una cosa, Dios está arriba, adelante, atrás, cuidándome, yo entré a cambiarme y dije Dios mío, qué acaba de pasar, no entendés cómo mi cuerpo reaccionó, pero me caí y esta rodilla la tengo ahí, pero no pasó nada”, dijo la estrella colombiana.

Incluso la cantante aclaró que los médicos que la estaban atendiendo en el concierto la revisaron inmediatamente y afortunadamente no sufrió nada grave y pudo continuar el evento.

Igualmente, la cantante también le agradeció a su bebé por haberse portado tan bien durante los conciertos y le dijo que solo le faltaba el 18 de marzo en Medellín para poder quedarse tranquilos y dedicar todo el tiempo necesario a su nuevo rol como madre.

Aunque no se conocieron imágenes de la caída de Greeicy, los asistentes aseguraron que efectivamente ocurrieron los hechos, lo que confirmaría el tropiezo que tuvo la cantante, eso sí, sin nada que lamentar para el bebé que viene en camino.