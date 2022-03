Mike Bahía respondió en sus redes a la polémica entre J Balvin y residente

Siguen surgiendo más opiniones de artistas sobre la polémica generada por la canción de Residente, en la que critica fuerte mente a J Balvin. Mike Bahía, esposo de Greeicy Rendón, también se manifestó en sus redes sociales.

“En vez de tomarte tanto tiempo en componer violencia, pudieras haber sanado tu corazón y el de algunos más... Que tu ego no destruya tus ganas de construir sociedad”, fue el mensaje que publicó Mike Bahía en su cuenta de Instagram.

La publicación de Bahía que fue citada por la cuenta de Instagram Chismeshoycol también motivó a muchos cibernautas a opinar sobre el tema de la polémica canción de Residente.

“Hay personas que necesariamente para sentir que brillan necesitan apagar la luz de otro! Que mundo tan absurdo! Lindo mensaje de Mike Bahía, fomentemos más amor”. “La mejor descripción de una pelea absurda”. “El inteligente es aquel que demuestra su talento sin pisar a los demás”, fueron algunos mensajes que recogió el cajón de comentarios de la cuenta de chismes de farándula.

Mike Bahía no es le primero en opinar sobre este tema, ya lo habían hecho otros intérpretes musicales, hasta el exsacerdote Alberto Linero aportó sus comentarios a la polémica canción del cantante puertorriqueño.

Linero, reconocido por sus llamados a la reflexión en temas álgidos, se refirió este viernes a la canción que compuso el cantautor puertorriqueño Residente, cuya letra está dirigida despectivamente al artista paisa J Balvin.

Linero, quien forma parte del equipo de panelistas del programa Mañanas Blu, de la emisora Blu Radio, deploró la actuación de René Pérez, mejor conocido como Residente en el mundo artístico. En este sentido, dijo que “humillar a otros con ingenio para que lo aplaudan sus seguidores no deja de ser, mínimo, despreciable”, además señaló que él no es fanático de ninguno de los dos artistas y que su opinión no tiene nada que ver con sus gustos musicales.

El cantautor Ricardo Montaner también lamentó el enfrentamiento entre Residente y JBalvin, que ha generado tantos comentarios en las redes sociales. “He visto con tristeza cómo dos colegas (diferentes) se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón”.

“Todos entramos, todos cabemos, más allá de los gusto y de los colores… “Yo no sé de reguetón, ni de rimar señores, yo solo sé que la vida se trata de saber dar honores, al que limpia, al que barre, al que vende flores, al humilde, al patriota, al cartonero pobre (...) El éxito no es culpable de tus sinsabores, ni la rabia es excusa para tus errores, yo te invito residente a un abrazo enorme, a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo…”, añadió Montaner en un tono conciliador.

El cantante Sebastián Yatra salió en defensa de su compatriota y también publicó un mensaje para Residente desde su cuenta de Twitter. “Tanto odio destruyendo esta sociedad. Por favor no incitemos a la violencia. Más respeto, algo de humanidad”, comentó el antioqueño.

La pulla directa que hace Residente a J Balvin es justamente entrando al tercer capítulo de la canción, cuando le pregunta a su productor si le gusta la canción, pero este le responde que si le “tira a Balvin” puede ser que le guste, a lo que René responde: “No, a Balvin no, cabrón, es un bobolón, ese cabrón... bueno”.

“Pendejo, mentiroso, se hace el espiritual usando la salud mental para vender un documental; tú eres más falso que un hotdog sin kétchup ni pan”, continúan los ataque de Residente contra el colombiano, haciendo referencia a otro enfrentamiento que tuvieron los dos artistas en 2021, cuando se refirió a la música de Balvin como “un carrito de perros calientes”.