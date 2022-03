Marbelle no se hizo esperar y arremetió con dura reacción contra Residente por canción a J Balvin

El cantante conocido como Residente, cuyo nombre es René Pérez, lanzó su nuevo trabajo musical y generó bastante polémica. La canción del boricua tiene algunos cuestionamientos a la industria y algunas pullas que parecen dirigidas al artista colombiano J Balvin.

En medio de la polémica, varios artistas colombianos salieron en defensa del reguetonero. Sebastián Yatra fue uno de ellos. Incluso, la cantante de tecnocarrilera Marbelle no tardó en salir a criticar a Residente.

La intérprete de ‘Adicta al dolor’ publicó en su cuenta de Twitter algunas pullas contra Residente.

“¿Algo más decadente que Residente?: René”, escribió. Por otro lado, compartió otra publicación de un usuario en donde el usuario trataba al cantante de resentido. “Resentidente”, publicó con emojis de burla.

🤣 bautizado!



R E S E N T I D E N T E! https://t.co/t6xEVpOBLD — MARBELLE (@Marbelle30) March 4, 2022

Algo más decadente que residente ? René https://t.co/qMOalGD7wf — MARBELLE (@Marbelle30) March 4, 2022

La canción de Residente

La canción, que se compone de diferentes capítulos, dedica el segundo episodio a la “industria de la fama”, hablando sobre las carencias de algunos artistas, los cuales no escribirían sus propias canciones. “Son artistas de quinta que escriben menos que un bolígrafo sin tinta. Cuando me ven se descomponen, color blanco pálido como los dientes de embuste que se ponen”, afirma René Pérez en su nueva canción, y agrega que las peleas o discusiones entre él y los “artistas” no se resuelven por redes sociales, sino demostrando el talento de cada uno a través de la música.

Sin embargo, la pulla directa que hace Residente a Balvin es justamente entrando al tercer capítulo, cuando le pregunta a su productor si le gusta la canción, pero este le responde que si le “tira a Balvin” puede ser que le guste, a lo que René responde: “No, a Balvin no, cabrón, es un bobolón, ese cabrón... bueno”, dejando claro que la canción se dirige al colombiano.

Desde ahí, el puertorriqueño comienza afirmando que se va a “rebajar a un bobolón”, refiriéndose a Balvin y calificándolo como una “copia”, un cobarde “sin huevos”, para luego recordar la discusión que tuvieron en medio del marco del paro nacional de 2021, en el que Residente envió un mensaje de apoyo a Colombia, mientras que el cantante paisa se abstuvo de comentar sobre la situación en un principio.

“Pendejo, mentiroso, se hace el espiritual usando la salud mental para vender un documental; tú eres más falso que un ‘hotdog’ sin kétchup ni pan”, expresó René contra Balvin, haciendo referencia también a los comentarios que hizo en septiembre de 2021, cuando se refirió a la música del colombiano como “un carrito de perros calientes”. Sin embargo, continúa su crítica recordando la polémica que llevó a Balvin a bajar uno de sus videos musicales de YouTube, en el que aparecen mujeres afro con collares de perro.

“En tu arcoíris de colores no existe el color marrón”, afirmó René, asegurando que Balvin era “racistas”, y que este ni siquiera se había dado cuenta, además de agregar que en algún momento debía rendirles cuentas a otros artistas del género que son de otras razas y que, según Residente, habrían llegado lejos debido a su trabajo.

Por otro lado, la canción también habla en algunos fragmentos sobre otros “artistas” afirmando que, “pa’ dos minutos de canciones tienen 20 escritores, hasta los manejadores son compositores. 500 dólares por un boleto señores, por brincar como un pendejo vestido de colores”, lanzando una pulla directa a las altas sumas de dinero que se tienen que pagar por la entrada a un concierto del artista no mencionado, además de criticar la puesta en escena de este.