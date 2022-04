¿Por qué Mike Bahía pensó en terminar su relación con Greeicy Rendón?

Mike Bahía, el cantante colombiano y prometido de Greeicy Rendón habló con Jorge Pabón, para su canal de YouTube Molusco TV, y reveló que en algún momento durante la pandemia generada por la covid-19 pensó en terminar la relación con la artista por sus “inseguridades”.

Después de una cuarentena estricta, Greeicy comenzó a grabar la serie de Netflix Ritmo salvaje y se ausentó por siete meses, y Mike Bahía dijo: “Fue muy difícil. Todos tenemos seguridades e inseguridades y la distancia de alguna manera fue esa agua que le dio hongo a la inseguridad para que creciera”.

Además, agregó: “Era más de mi parte por mi falta de tenerla. Cuando inició la pandemia estuve con ella por varios meses viéndola todos los días y sintiéndola a mi lado, pero cuando tu mujer es actriz y está trabajando en un personaje y en un entorno nuevo, todo cambia”.

“Yo le decía en medio de mi inseguridad si me iba a tocar poner una pared que nos dividiera, y ella me respondía: ‘Qué estás diciendo’”, concluyó Mike Bahía.

Historia de amor entre Mike Bahía y Greeicy Rendón

Están juntos desde hace un poco más de nueve años y en algunas entrevistas que han dado a diferentes medios han contado cómo se conocieron y se enamoraron; todo inició cuando Greeicy tenía 19 años y Mike tenía 24.

La caleña ha confesado que fue ella quien lo conquistó, pero Bahía se encontraba en otra situación sentimental y, por ende, no seguía los cortejos de la cantante.

“Él le mandó un mensaje a mi amiga, ‘muy linda tu amiga’, y dije: ‘Ay, ya empezó a tirar el perro’. Pasaron los días y un día le dije a mi amiga: ‘Respóndele y déjale mi número’. Le mandó el mensaje y nunca me escribió, pero lo leyó. Entonces, mientras más me ignoraba, más me gustaba. Le escribí un ‘hola, ¿cómo estás?’ y después de dos días me dijo: ‘Hola, quién eres’. Entonces más me gustaba, este es mi hombre. Luego le dije: ‘Soy Greeicy, la amiga de Lore’, y me respondió ‘ok’. Luego seguimos hablando y no sabía que él cantaba y yo era actriz. Empezó a fluir y se fue dando muy bonito”, dijo Greeciy en 2019 para el programa Fans en vivo.

Sin embargo, el cantante siempre fue muy distante con ella, detalle que más llamaba la atención de Greeicy, quien un día fue muy honesta con él y le dijo: “Mirá, te voy a decir una cosa, sé que te va a parecer la mujer más loca del mundo, pero siento que me puedo enamorar de vos, siento que solo me falta conocerte por dentro y sos la persona de mi vida”. La respuesta de él fue “Wow y, bueno, más me gustaba”.

A partir de ese momento, y sin querer una relación, las cosas se fueron dando entre la pareja, que finalmente decidió formalizar su relación y que con los años se ha convertido en una de las más sólidas de la farándula colombiana.

Hay que señalar que Greeicy protagonizó el video de la canción ´Buscándote´ de Mike y juntos han construido una carrera muy importante. Además, con su canción ´Amantes´ conquistaron los primeros lugares de las plataformas de streaming y reproducciones en las emisoras.

Por su parte, en diciembre de 2021, la actriz y cantante Greeicy Rendón y su pareja, el también artista, Mike Bahía, anunciaron que estaban esperando a su primogénito. Desde ese momento, la pareja no ha dejado de compartir con sus seguidores cómo ha ido avanzando el embarazo y las vivencias con el nuevo integrante de la familia, que podría nacer a mediados de abril.