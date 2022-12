Greeicy Rendón rompió el silencio sobre su estado de salud: “No podía ni hablar”

Greeicy es una de las cantantes más queridas de Colombia y de América Latina, enamorando a sus fanáticos desde hace décadas cuando inició a ser un rostro cotidiano en la televisión latina con la serie Chica vampiro, catapultándola a convertirse en una de las artistas más versátiles y talentosas del momento.

Hoy Greeicy aún tiene apariciones ocasionales en la pantalla chica como su protagónico en la serie de Netflix Ritmo salvaje; sin embargo, es la música el arte al que más le dedica tiempo y junto a su actual pareja, el también cantante Mike Bahía, está visitando varios países latinos llevando su repertorio de canciones entre las que se encuentran Tóxico, Lejos conmigo y Destino.

La caleña siempre lo entrega todo a su público cuando está en los escenarios del mundo y eso a veces le pasa factura con su salud, como sucedió hace unas semanas donde la cantante tuvo que hacer un alto en el camino y pasar por un establecimiento de salud para hacerse algunos tratamientos y atacar algunos males respiratorios que la están afectando. En el video que publicó en sus historias de Instagram se ve con una máscara de oxígeno y un vapor como el que se genera cuando se realizan nebulizaciones.

Esto preocupó a todos los fanáticos de la cantante que la están esperando junto a Mike Bahía en el Amantes tour: Kai, cuyas próximas paradas serán en Guatemala y El Salvador, ciudades a las que la caleña afirmó irá, aun mostrando que su salud no está al 100 %. Sin embargo, muchos de sus seguidores le creen y le expresan su amor enviándole mucha buena energía para que su cuerpo recupere su estado y pueda cantar sus mejores éxitos.

Posteriormente, un día después, la cantante volvió a aparecer en sus historias de Instagram mostrando el hermoso clima que pudo disfrutar en una parada fugaz a Costa Rica, todo para rellenar el tanque de gasolina del avión en el que se transporta por Centroamérica. Allí la caleña confesó que sí llegó a pensar en que no iba a poder realizar sus conciertos y también demostró que la tos no se le ha ido.

“La verdad, si les soy muy honesta, pensé que no iba a poder hacer estos dos ‘shows’; ayer ni siquiera podía hablar, o sea, tenía esto (tos) pero al triple… Pero bueno, gracias a las personas que estuvieron pendientes de mí, que me ayudaron, me atendieron superdivinos, me hicieron todo lo necesario para que hoy pudiera estar bien, gracias a ellos y a la mente y la energía positiva que todo iba a salir bien, pues todo salió bien y nos vemos hoy y mañana también”, declaró la intérprete de Aguardiente.

Por su parte, Mike Bahía también ha estado muy pendiente de su pareja y siempre está a su lado por si necesita algo en especial, mientras reparte su tiempo para estar pendiente de su hijo Kai y de la nueva música que está próximo a lanzar, donde hay una canción con una esencia muy salsera y caleña, haciendo un homenaje a la tierra que lo vio nacer.

Mientras estaba en pleno vuelo, Mike se grabó cantando el que sería su nuevo sencillo salsero. “Esta canción está como para LA FERIA DE CALI, ¡mi tierra!! ¿LA SACAMOS DE UNA? ¡Hoy que he cosechado muchos éxitos fuera de mi tierra, siento que me hace falta recordar y celebrar más el lugar de donde vengo! ¡Vengo de la sucursal del cielo! ¡Te amo, Cali!”, escribió el cantante en su publicación, que ya cuenta con más de 54 mil likes y más de mil comentarios en los que fanáticos, amigos y colegas le dicen “Sí” a la nueva canción.