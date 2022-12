Greeicy Rendón habló sobre la infidelidad y contó que la perdonó ¿se refería a Mike Bahía?

Greeicy Rendón es una de las artistas de la farándula nacional más queridas. La mujer, nacida en Cali, se ha ganado el cariño de varias personas por su talento tanto para la actuación como para la música. Y es que a sus 30 años ha obteenido varios premios por su labor como actriz y cantante.

El papel más recordado por sus seguidores fue el que hizo en la serie de televisión Chica vampiro, allí le dio vida a Daisy O’Brian McLaren, la protagonista de la historia. Asimismo, hace poco volvió a cautivar en el mundo actoral, pues fue uno de los personajes principales de Ritmo salvaje.

Por otro lado, como cantante también se ha ganado el corazón de muchas personas. Esto se refleja en las diferentes plataformas de música en streaming, donde suma más de cinco millones de oyentes mensuales, lo que la posiciona como una de las artistas colombianas más escuchadas.

La canción que más reproducciones tiene es Destino, la cual suma más de 219 millones; seguida está de Esta Noche y Amantes, con 132 y 174 millones, respectivamente. Por si fuera poco, la mujer es una de las colombianas con más seguidores en las redes sociales, pues tiene más de 21 millones.

Ahora bien, varios de sus seguidores quieren saber un poco más de la vallecaucana, razón por la cual Greeicy en un concierto en Chile comentó que hace un tiempo sufrió una decepción amorosa.

Según la intérprete, un hombre la engañó, pero ella decidió hacer caso omiso a la situación y decidió continuar como si nada hubiera pasado, es decir, que lo perdonó con la esperanza de que no volviera a suceder.

“La primera vez este hombre comete un error muy grave conmigo, pero, pues cualquiera se equivoca. Y él me dice: “Mira, esto no volverá a pasar, esto va a cambiar, yo me siento la verdad muy arrepentido”, dijo. ¿A cuántas no les han echado el mismo cuento?, a mí me lo echaron y yo la verdad lo perdoné”, manifestó.

No obstante, la situación se volvió de mucha más tensión cuando los músicos pararon de tocar, razón por la cual la artista indicó lo siguiente: “la segunda vez, es más, ¿por qué dejan de tocar? ¿Saben por qué dejan de tocar? Porque lo conocían”.

Asimismo, la actriz se acercó a uno de sus bailarines y le preguntó si conocía a ese hombre, pero este se mostró nervioso y no le dio una respuesta.

“Se les hace así porque lo conocían. Sabían lo que me estaba haciendo, sabían lo que estaba pasando y ninguno fue capaz de decirme nada, pero está bien, no pasa nada”, concluyó.

Greeicy y Mike Bahía aplazaron su concierto en Perú por la situación política de ese país

Greeicy Rendón y Mike Bahía estaban muy emocionados de presentarse nuevamente en un escenario, luego del concierto en Chile, en el marco de su gira ‘Amantes’ por varios países de Latinoamérica. La programación estipulaba que este miércoles 7 de diciembre se presentarían en Lima, Perú, pero las cosas no salieron como lo planearon.

Todo esto, debido a la situación de orden público y carácter político que se vive en el país, pues Pedro Castillo, que era el presidente de Perú, quedó destituido cuando decidió romper el orden constitucional y ordenar la disolución del Congreso.