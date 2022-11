¿Quiénes son los exnovios de Greeicy Rendón?

Greeicy Rendón es una de las cantantes, actrices, modelos e influenciadoras más seguidas y querida por los colombianos. Recientemente, los ojos de sus seguidores están puestos en la nueva faceta que está llevando a cabo la cantante desde que se convirtió en madre, algunos meses atrás. Además, la actriz es conocida y admirada por su estable relación con el también cantante y padre de su hijo, Mike Bahía.

Hace poco más de un año, la caleña fue jurado en el popular programa de televisión A Otro Nivel, de Caracol, junto a sus compañeros, los también famosos Paola Jara y Noel Schajris. Para esa oportunidad, la vida amorosa de Greeicy fue tema de conversación entre sus compañeros.

“Le soy muy sincera, yo nunca he estado entusada, es que yo siempre elijo bien con quién me voy a meter, yo no me meto con cualquiera. ¡Me ha ido bien!, dijo mientras sus compañeros la aplaudían.

A raíz de esa publicación, muchos se preguntan quiénes han sido los afortunados de mantener una relación con la intérprete de Amantes, de los que ella habla con tanto orgullo.

En la adolescencia de Greeicy, cuando hizo parte del elenco de Chica Vampiro, la serie de televisión colombiana producida para RCN, tuvo una relación sentimental con su coprotagonista, el actor argentino Santiago Talledo que, aunque duró poco, terminó en una bonita amistad.

Sin embargo, antes de esta relación, la caleña sostuvo un noviazgo de dos años con el presentador colombiano Juanse Quintero, quien actualmente es pareja de la reconocida actriz Johanna Fadul.

En una entrevista, ambos artistas dijeron que, para ese momento, no eran lo suficientemente maduros para sostener una relación sentimental. Aunque, por su parte, Juanse señaló que la relación llegó a su fin por causa de una infidelidad de ella, lo cual le dio muy duro. “A mí me dio muy duro pero es algo que tenía que pasar”, manifestó en ese momento, citado por el portal Protagonista.

Recordemos que, en Colombia, Greeicy Rendón se dio a conocer en el 2007, cuando participó en el reality infantil de canto, Factor Xs, donde demostró su talento y capacidad vocal.

Desde entonces, la cantante caleña se convirtió en una de las artistas más queridas de la farándula colombiana, y de las que mayor fama ha ganado en los últimos años, destacándose con varias de sus canciones. Tanto es así, que ha podido pisar grandes escenarios en varias partes del mundo.

¿Mike Bahía le fue infiel a Greeicy? rumores salen a la luz

Greeicy Rendón y Mike Bahía se ubicaron en el centro de miles de comentarios en redes sociales, debido a una inesperada publicación que salió a la luz por parte de una seguidora. Aquella joven, de procedencia peruana, quiso hacer un chiste fuera de lugar y terminó ubicando al cantante en tendencias en plataformas como Twitter.

Recientemente, el artista colombiano llamó la atención de los curiosos luego de una presentación que llevó a cabo en Perú, donde se reencontró con un gran número de fanáticos que se ubican en aquel país. La celebridad habló de la felicidad que sentía y la emoción que llevaba por dentro al vivir ese momento dentro de su carrera artística.

Sin embargo, el paso por Perú se vio afectado por una serie de rumores y especulaciones que se dieron a conocer, luego de que una fanática subiera a redes sociales algunos contenidos donde insinuaba que había tenido un acercamiento con el colombiano. La joven puntualizó en que Mike Bahía hacia parte de su lista de besos, actualizada hasta el momento.

“¿Podría tener a Mike Bahía en su lista de Kiss List (lista de besos)? Yo sí”, dice la peruana, con un gesto pícaro, antes de agregar: “Llámenme internacional”.

En Twitter hicieron algunos ‘hilos’ donde recopilaron dichas pruebas que existían al respecto, señalando que posiblemente el artista había sido infiel a su pareja sentimental. Las publicaciones escalaron a tal punto que la joven, identificada en su perfil de Instagram como Betty Casas, salió a dar explicaciones y asegurar que todo se trataba de una broma que se le ocurrió.

Un usuario de Twitter agregó unos supuestos pantallazos de contenidos de amigas de la joven, donde se menciona que “ya no creían en el amor” por lo ocurrido con Bahía. Todas estas publicaciones fueron realizadas en la sección de ‘Close Friends’ (Mejores amigos) en Instagram, en la cual solo un grupo seleccionado de seguidores de cada perfil tiene acceso.

La fanática recurrió a las historias de su cuenta personal de la red social, expresando que la última intención que tenía al respecto era generar una ola de especulaciones sobre el artista colombiano. La peruana aclaró que iba a replantear en quien confiaba y qué tipo de cosas compartía, ya que esta broma se salió de control.

Las reacciones de los usuarios de las plataformas digitales no se hicieron esperar, manifestando la molestia que sentían por estas difamaciones sobre la vida personal del artista colombiano. Muchos arremetieron contra estas jóvenes, indicando que las bromas de este tipo no eran válidas en ningún sentido.