Hasta Claudia Bahamón quedó en medio de las peleas en ‘MasterChef Celebrity’, ¿qué pasó?

La presión no es solo para las ollas en MasterChef Celebrity. A pesar de la calidad que se ha ido puliendo en los participantes, cada vez es mayor la dificultad para seguir en la competencia. Varios talentos se han despedido y los que quedan se esfuerzan al máximo por seguir.

Todo ese contexto ha hecho que las tensiones se incrementen entre los concursantes. Por esto, cada vez se nota menos paciencia en la cocina y ha habido muchísimas discusiones entre las diferentes personalidades que hacen parte del programa.

La cocina de 'MasterChef Celebrity' sigue llena de tensión. - Foto: Fotograma, 07:25, Algunos sabores traen recuerdos de la infancia | MasterChef Celebrity, YouTube/@canalrcn

Justamente eso fue lo que sucedió en el último desafío. El reto exigía a los participantes que se centrarán en tres recetas de repostería: alfajores, cupcakes y churros. Cabe mencionar que las pruebas con postres han sido todo un dolor de cabeza para quienes estuvieron en el formato en años anteriores.

En esta ocasión, de hecho, se colmó la paciencia de Martha Isabel Bolaños y Zulma Rey, quienes estaban trabajando en grupo. Y es que para este episodio, los jueces dieron la oportunidad que los aspirantes escogieran a las personas con las que mejor se han llevado para cocinar.

A pesar de que las actrices habían tenido una amena relación, tuvieron fuertes conflictos en este momento.

“Esa no es la actitud”, le comentó Bolaños a Rey cuando el estrés comenzaba a notarse. Esa frase dio inicio a toda una riña incómoda, en la cual Karoll Márquez tuvo que intervenir porque comenzaron a calentarse más de la cuenta los ánimos.

Bolaños se puso a llorar. “A mí me respetas Zulma, yo no hice nada mal, solo quería ayudar”, siguió diciéndole a su compañera.

Con la tensión en su máximo esplendor, la presentadora Claudia Bahamón llamó a Martha Isabel para pasar, pero esta no le respondió de la mejor manera. “¿Ahhhh?”, le gritó. Tras lo anterior, la conductora quedó en shock y su reacción se hizo viral de inmediato.

Claudia Bahamón acabó en medio de una discusión reciente en 'MasterChef Celebrity'. Foto: Twitter - Foto: Foto: Twitter

Carolina Acevedo estalló ante comentario del Negrito sobre su estrato en ‘MasterChef Celebrity’; se agrandó el problema

El único conflicto no fue lo anterior, algo similar ha sucedido con Carolina Acevedo en esta quinta temporada del programa de cocina. La actriz, quien ha sido reconocida por haber participado en importantes producciones como Francisco, el matemático; Nuevo rico, nuevo pobre; Comando élite, La ley del corazón, entre muchas otras, ha generado amores y odios en el programa de cocina.

Recientemente, la actriz no aguantó más y estalló en contra uno de sus compañeros en pleno programa en vivo. Desde hace varios capítulos de MasterChef Celebrity Colombia, se han visto algunos de los roces que ha tenido la actriz Carolina Acevedo con más de un concursante.

Sin embargo, hay uno que no se ha podido superar. Se trata el rifirrafe que ha surgido con el creador de contenido caribeño Iván Ramiro Córdoba López, conocido en redes sociales como Negrito W. Con el influencer no ha habido excepción, pues son varias las ocasiones en las que estos dos famosos han tenido fuertes encuentros. Tal y como volvió a pasar en el más reciente capítulo.

En una prueba para la que tenían que hacer equipos de tres personas, el actor Juan Pablo Barragán debía escoger cómo iban a estar organizados. Para su grupo escogió a Acevedo y a Adrián Parada, mientras que puso al Negrito con Biassini Segura, siendo estos últimos uno de los favoritos por los jurados.

Fue así como el chef Jorge Rausch aumentó la tensión luego de conocerse el veredicto: “Mándele saludos a Juan Pablo Barragán”, señaló, por haberle dado el equipo ganador.

“Papi, le fue bien, ¿cierto?”, comentó Barragán. “Sí, sí”, respondió el influenciador. Nicolás de Zubiría, incitando a que los ‘vainazos’ fueran más fuertes, puso al mismo nivel la molestia del Negrito con Acevedo y Barragán: “Pero está en deuda Carolina. Bueno, tienes los dos enemigos en el mismo equipo (…). Con Carolina tienes una cuenta larga”, comentó el famoso chef al Negrito.

Carolina Acevedo estalló por comentario del Negrito sobre su estrato. - Foto: Tomada de Instagram @la_chismosa_news

Ante ello, el famoso no se quedó callado y le respondió: “No, no, no. A Barragán, no (…). Sí, acá tengo la espinita… Es que Caro me puso un delantal negro. Barragán es bien, al menos me hace reír”. ‘¿Y Caro no?, ¿no es chistosa?’”, dijo Rausch, a lo que el Negrito aseguró: “No (risa), no, nada. Son chistes estrato seis y yo ‘humildón’, no van”.

La incomodidad y molestia de la actriz fue evidente, por lo que no aguantó más y sin pelos en la lengua, le respondió frente a todos los presentes en la cocina: “Eso que dijo, no fue en la buena, fue feo. Que salga él, porque me está discriminando… Ese comentario que se echó, no fue bonito y no es un chiste. Yo no soy amiga de él para que se meta por ese lado”, resaltó.