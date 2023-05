Horóscopo y predicciones de Mhoni Vidente para hoy 5 de mayo de 2023

Durante este viernes se termina la semana laboral y académica de varias personas, de modo que el horóscopo de la pitonisa cubana, Mhoni Vidente, indica lo que pasará en el trascurso del día con cada signo del zodiaco.

Cabe recalcar que para el mes de mayo las energías estarán cambiando de manera constante, pues habrá un eclipse lunar y otros eventos que se entrometerán en los signos.

A continuación, la lectura astrológica de Mhoni Vidente para este viernes 5 de mayo:

Aries

Llegará una nueva propuesta de trabajo o cambio de puesto, lo mismo pasará en el ámbito del amor. De acuerdo con los astros, Aries cambiará de look y eso le traerá buena suerte; de hecho, pronto recibirá un jugoso pago, por lo que la vidente le recomienda ahorrar un poco. Por último, tendrá que ser más cuidadoso con los comentarios que comparte hacia los demás.

Tauro

Será importante que Tauro trabaje la confianza en pareja y evite los celos. El horóscopo consigna que este signo gozará de una buena energía laboral y aprovechará una nueva oportunidad de trabajo. Además, comenzará a realizar trámites que tienen que ver con estudios e invertirá en un retoque estético.

Géminis

Cerrará este viernes con un nuevo aspecto físico, por lo que en los próximos días Géminis se sentirá renovado y con la mejor energía. Mhoni Vidente dice que este zodiaco podrá entablar una comprometedora conversación con una persona del signo Acuario, Virgo o Sagitario. En adición, pronto se irá de casa.

En San Valentín el horóscopo suele ser consultado para saber lo que pasará con cada signo del zodiaco. Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Cáncer

Considerará empezar con un curso de idiomas para alcanzar nuevas metas profesionales. La pitonisa depara que Cáncer deberá abrirse más socialmente y compartir con seres especiales. Por otro lado, habrá luz verde en un emprendimiento relacionado con la venta de ropa u organización de eventos.

Leo

Será esencial que Leo controle su energía, pese a que sienta que es ‘el rey de la selva’. La cubana comparte que este signo estará dispuesto a ayudar a un familiar, mientras llegarán cambios en el ámbito del trabajo. Asimismo, adquirirá una recompensa monetaria y se le aconseja ahorrar desde ya para el próximo mes.

Virgo

Este zodiaco podrá alcanzar la suerte que tanto espera, por lo que Mhoni detalla que para evitar cualquier mala energía deberá prender una vela de color amarillo. En asuntos de trabajo, le ofrecerán un nuevo contrato. En cuanto al dinero, pagará deudas pendientes que tienen que ver con un crédito.

Hay quienes relacionan al horóscopo con una luz espiritual. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Libra

Con el pasar de las horas, Libra necesitará no agobiarse tanto en temas relacionados con el amor, ya que el horóscopo detalla que la vida en pareja marchará bien; siempre y cuando este zodiaco aprenda a quererse primero. Por otra parte, pondrá en orden papeles vinculados con el banco o documentos oficiales de trámites para obtener la visa o pasaporte.

Escorpio

La salud no irá del todo bien, pues los astros indican que experimentará problemas del corazón debido a los vicios que tiene Escorpio. Asimismo, se le recomienda prestar mayor atención a lo que come, si no tendrá complicaciones en el estómago. Por otro lado, considerará empezar una nueva carrera profesional y se le recomienda ser más cuidadoso con las palabras.

Sagitario

A finales de mayo Sagitario se irá de viaje, mientras tendrá que enfocarse en su salud y descansar. La conocedora del tema astrológico dice que este zodiaco deberá ser más tolerante con los demás, lo que quiere decir que necesitará controlar el mal carácter que tiene. En adición, vivirá una noche apasionada.

Astrología y horóscopo. La mano de la adivina sostiene las brillantes piedras zodiacales en la palma de su mano sobre el libro abierto. El concepto de adivinación y magia. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Capricornio

Este signo empezará a ahorrar para un proyecto que tiene en mente. El horóscopo de la cubana detalla que hablará con una persona del pasado e incluso existirá la posibilidad de segundas oportunidades. Asimismo, será invitado a un evento importante y la próxima semana le renovarán un contrato laboral.

Acuario

Durante este viernes Acuario permanecerá enfocado en crecer financieramente, incluso aquellos que se encuentran casados comenzarán a considerar la posibilidad de tener hijos. Por otro lado, los solteros interactuarán con una persona nacida en Tauro, Escorpio o Leo. Por último, será imprescindible que Acuario descanse todo el fin de semana.

Piscis

En el trabajo, este zodiaco deberá no tomarse las cosas de manera personal. Mhoni Vidente comparte que Piscis empezará a hacer dieta o tomará la decisión de ir al gimnasio. En asuntos de dinero, tendrá la oportunidad de hacer crecer el patrimonio, mientras que se sentirá plenamente enamorado.