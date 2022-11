Hoy falleció Jason David Frank, el ´Power Ranger Verde´. Conmoción entre sus seguidores

- Foto: Archivo particular tomado de Twitter

- Foto: Archivo particular tomado de Twitter

El icónico actor Jason David Frank, quien interpretó por años a Tommy en Power Rangers, falleció en la mañana de este domingo 20 de noviembre. Esta noticia conmueve al mundo entero que creció viendo al poderoso Power Ranger Verde.

El Power Ranger legendario, como fue considerado este personaje, murió a sus 49 años. La noticia fue confirmada por su entrenador Mike “The Greek” Bronzoulis luego de que medios de comunicación de Estados Unidos publicaran su deceso.

“QEPD mi hermano de otra madre, Jason David Frank, todavía estoy en shock. Me siento terrible, me llamó, me dejó un mensaje y tardé mucho. Jason era un buen amigo para mí y lo extrañaré. Amor y oraciones por su esposa Tammie y sus hijos, rezo para que Dios los lleve a través de este momento difícil”, escribió con una emotiva foto de los dos.

Pese a que las causas de su muerte no se han dado a conocer oficialmente, la noticia también fue confirmada por el actor Walter E. Jones, quien además participó junto a él en la primera temporada de los Power Rangers.

“No me lo puedo creer... QEP Jason David Frank. Mi corazón está triste por haber perdido a otro miembro de nuestra familia especial”, escribió el actor acompañado de una icónica fotografía de hace algunos años.

Jason David Frank nació el 4 de septiembre de 1973 en California, Estados Unidos, hizo su primera aparición en la pantalla como Tommy Oliver, casting que ganó debido a sus habilidades en el judo y el taekwondo.

Este actor se ganó el cariño de todos, pues siempre lo reconocían como uno de los protagonistas de la serie infantil de la década de 1990. Tras su salida del programa, hizo apariciones en televisión y trabajó para películas de acción como The One Warrior, entre otras.

Estados Unidos: estudiante fue asesinado a tiros a las afueras de escuela en Queens

Un nuevo hecho violento conmociona a Nueva York, esta vez por cuenta de un aparente caso de sicariato ocurrido a las afueras de una escuela preparatoria en el sector de Queens, donde dos hombres dispararon en contra de un estudiante de 18 años que se encontraba, al parecer, esperando el bus.

De acuerdo con los medios locales, los hechos tuvieron lugar este jueves, aproximadamente a las 3:15 p.m. a las afueras de North Queens Community High School en Kew Gardens Hills, donde el joven fue baleado, y aunque fue llevado por las autoridades a un hospital cercano, este terminó muriendo debido a la gravedad de las heridas, sobre todo una presente en su abdomen.

Según recoge el New York Post, el joven víctima no ha sido identificado, pero yace en el Hospital Jamaica, centro asistencial al que fue trasladado en medio de la emergencia.

En medio de la tragedia, los testimonios de algunas personas que presenciaron los hechos fueron claves para que las autoridades policiales que acudieron al lugar pudieran adelantar un operativo para detener a dos presuntos responsables, también jóvenes, que según las imágenes difundidas por medios locales son pertenecientes a la comunidad afroamericana.

En declaraciones recogidas por el New York Post, testigos precisaron que en la escena se escucharon alrededor de siete disparos de arma de fuego, de los cuales al menos cuatro podrían haber impactado al joven, quien tras recibir los disparos ‘cayó hacia adelante’, muy cerca de la parada del autobús.

La testigo citada, cuya identidad no fue revelada, advirtió que los hechos sucedieron muy rápido, y que no pudo percatarse de los asesinos, en tanto su reacción, así como la de otro tanto de personas, fue la de intentar resguardarse en un lugar seguro ante la balacera, razón por la que intentó abandonar la calle y buscar refugio al interior del edificio del colegio.