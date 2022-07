Insólito: confundieron a Tostao, de ChocQuibTown, con Tostao’, el café, y lo reportaron ante la SIC

En redes sociales como Twitter es común encontrarse con un sinfín de contenidos, opiniones, quejas, elogios, reclamos, insultos, denuncias, etc. Sin embargo, la confusiones también son frecuentes. En ocasiones, por ejemplo, los políticos se enganchan en discusiones o citan apuntes de cuentas falsas, incluso, algunos perfiles terminan incluidos en estas dinámicas pese a aclarar en su descripción que son fake.

Así mismo, los internautas en general no están exentos y, en ocasiones, pueden protagonizar una historia como la que recientemente incluyó al músico Tostao, integrante de la agrupación ChocQuibTown, y a las tiendas Tostao’, con las que no tiene relación alguna.

Un usuario de Twitter identificado como Juan Manuel Sierra publicó un trino quejándose por el incremento en el precio del tinto en las tiendas Tostao’. El detalle curioso radica en que, en lugar de etiquetar al café, mencionó al usuario de Tostao (@tostaocqt), el músico. Adicionalmente, la queja estaba dirigida directamente a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

“@sicsuper. Resulta que @tostaocqt, nuevamente, sube el valor del tinto. En enero hubo un incremento y ahora le acomodan un 31 % más. Mediano de $ 1.900 a $ 2.500. ¿Qué más incrementaron? Alguien debe controlarlos, pues esto es superinflación”, escribió el internauta en Twitter.

La SIC respondió a la queja con un mensaje automático, sin atender a la confusión del usuario: “Hola, si consideras que se han vulnerado los derechos de los consumidores y deseas proteger el interés general, presenta tu denuncia en: https://bit.ly/2HusReh con este proceso se puede iniciar una investigación, buena tarde”.

Posteriormente, la discusión fue creciendo. Mientras que algunos internautas se burlaban porque la queja era contra el músico Tostao y no la tienda, otros coincidieron en el trasfondo de su denuncia, restando importancia a la confusión inicial.

¿Qué respondió Tostao, de ChocQuibTown?

Sin duda, la respuesta más esperada era la del artista, pues el tuit se volvió viral. El músico tomó la situación con humor y aprovechó para promocionar la gira de su agrupación.

“Saludos, Juan. Sí, lamentablemente, el tinto subió, pero te aseguro que para la gira de ChocQuibTown los precios en las boletas van a ser de fácil acceso para todo público, nadie se puede quedar por fuera. TQM nunca cambies”, escribió Tostao.

No obstante, el autor de la queja dirigida a la SIC no tomó con el mismo humor lo sucedido: “Esa respuesta es desafortunada. Una gira de no sé quién, nada tiene que ver con lo expuesto, ni me interesa”, respondió.

Varios internautas comentaron en Twitter e hicieron bromas respecto a la confusión. De hecho, un usuario recordó el paso de Tostao por MasterChef y le reclamó por “solo aprender a hacer tinto”.

“Hombre, como así que vendes tinto y no habías contado”; “¿Como así? ¿No aprendió otra cosa en MasterChef? ¿Por qué no montó un restaurante, un brunch, algo así? Y a parte de todo, vendiendo el tinto caro, terrible, hay que denunciarlo con la super”; “Hay que estar muy tostao par confundir a Tostao con Tostao”; “¿Pero qué clase de multiverso de Tostao es este?; “Pobre Juan Manuel Sierra más perdido que la mamá del chavo”; “Vea pues, después de MasterChef, Tostao tiene un negocio de tintos. Siempre se emprende en Colombia”, dicen algunas de las respuestas de los internautas al tuit viral.

“El grano de café está más costoso, es toda la línea productiva. Los empaques también han subido, los mezcladores, las tirillas de azúcar, todo lo que permite que un producto sea de consumo final. Yo no creo que sea porque sí, cuando su apuesta son precios accesibles”, comentó otro usuario de Twitter, específicamente sobre los precios del grano.