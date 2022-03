MasterChef Celebrity: así fue la discusión entre Christopher Carpentier y Tostao

Durante el más reciente capítulo de reality MasterChef Celebrity, el cantante de la agrupación Choquibtown Tostao y el jurado Chris Carpentier tuvieron un pequeño roce debido a la preparación que tuvieron que hacer y por la cual perdieron el reto.

Vale la pena recordar que los equipos tuvieron que preparar un plato para varios comensales invitados y Carpentier participó con el equipo rojo que, desafortunadamente, perdió.

En el momento de la calificación, el jurado asumió la responsabilidad en la derrota y aseguró que se trató del desconocimiento de a quién se le estaba preparando el plato.

“Lo que pasa es que, como dicen ahí, con la vara que midan serán medidos… Es saber siempre a quién uno le cocina y claramente si venimos con una sopa o con sabores más sofisticados… No es para ellos”, aseguró el chef.

Sin embargo, sus palabras no cayeron muy bien en Tostao, quien replicó que no se trataba de eso sino más bien de un error en las instrucciones de la cocción.

“Yo no sé si Chris sepa… Yo he viajado medio mundo y con todo respeto te digo y he probado de todo… Yo te diría una cosa, siento que le faltó un poquito de hervor como ustedes mismos nos han enseñado”, indicó Tostao.

Además, afirmó que él le puso buena sazón y luego tuvo que agregarle cinco cucharadas más de picante, lo que dejó con mal sabor al plato. “Me parecen falsas disculpas, porque no quedó sin gourmet”, aclaró.

Para ponerle fin a la discusión, Claudia Bahamón aseguró que los errores los comenten todos los humanos, pero que estaba muy bien que, a pesar de ser un profesional en la materia, Carpentier se hubiese disculpado por las fallas en el plato, algo que todos los demás participantes aplaudieron.

La fuerte pelea entre Tostao y el actor Aco Pérez

El segundo capítulo del reality de cocina más importante de Colombia dejó a muchos televidentes sorprendidos, no solo por los resultados de las recetas, sino por el final.

Luego de haber competido en la cocina para no entrar en el reto de eliminación, los equipos verde, rojo, naranja y azul se enfrentaron en Barú para lograr llegar hasta a la cocina en Bogotá de MasterChef Celebrity, preparada para esta temporada, y allí demostrar sus dotes.

Después de ser calificados por el primer equipo que se llevó el delantal negro, el equipo verde —conformado por Tostao, Corozo, Aida, Martín Karpan y Luis Eduardo Arango―, fue el segundo en ir a reto de eliminación, lo que quiere decir que uno de ellos no podrá llegar a Bogotá para continuar en la competencia culinaria.

“Hubiera sido un buen juego que no supieran a quién correspondía cada preparación. Eso para que lo tengan presente la próxima vez, mañana nos enfrentaremos, chicos”, dijo Tostao. Sus declaraciones dejaron asombrados a los demás participantes, quienes dieron a conocer sus apreciaciones sobre lo sucedido.

Por su parte, el actor Aco Pérez le respondió a Tostao explicando el por qué habían seleccionado al equipo verde como el perdedor del reto: “Quiero decirte que en los dos platos, las dos proteínas estaban crudas, tanto el hígado como el cerdo. Fueron el único grupo que presentó proteínas crudas”.

“Este es un concurso de cocina, entonces vamos a cocinar”, lo interrumpió Tostao a lo que el actor volvió a señalarle que en MasterChef no hay que presentar nada crudo.

Tostao eres el mejor, sobretodo porque fuiste sincero pero con respeto ¡Me encantó! 😉🤣 @tostaocqt #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/ThLHGbpDzd — MADE Realitys (@MADEREALITYS) February 23, 2022

Al final de la discusión, algunos compañeros estuvieron de acuerdo con la opinión de Tostao y señalaron que ellos pensaban que para la votación, ninguno de sus compañeros sabían de quién era cada menú.

Al final, la actriz Manuela Gonzáles pidió la palabra y le dijo al cantante que en la evaluación se alabaron muchas cosas del plato: “aunque el hígado sabía muy bien, sí a varios compañeros les salió más crudo”.

Luego de finalizar el capítulo, varios televidentes y seguidores del programa opinaron sobre el momento de tensión, el cual generó opiniones a favor y en contra, pues algunos usuarios aseguraron que no vieron la mala intensión del equipo de compañeros que los calificó.