Isabella Santodomingo, contundente, se confiesa sobre gobierno Petro y tiró ácida pulla: “Con tal que no se repita”

De igual manera, Isabella Santodomingo fue blanco de todo tipo de comentarios en redes sociales por otras prácticas que desarrolló a lo largo de los años , tal y como fue el caso de escribir libros y realizar stand up comedy, mostrando su talento con el humor negro.

La celebridad estaba conversando con la periodista sobre posibles candidatos a la futura presidencia de Colombia, por lo que quiso saber si le daría un voto a Abelardo de la Espriella, en caso de que realizara campaña. La actriz fue directa y confirmó que votaría por el que fuera desde que no se guiara por la línea política que atraviesa el país actualmente.

Ante esto, Eva Rey asumió que las palabras de la intérprete eran en contra de la izquierda, por lo que ella frenó esto y aclaró que se refería a personas y no a un movimiento genérico.

“O sea, lo que estoy entendiendo es que es eso con tal de que no repita la izquierda”, dijo la europea, a lo que la actriz respondió: “Con tal que no se repita, no la izquierda, ojo, hay personas que son de izquierda que tienen su cabeza donde es y que están dispuestas a hacer las cosas bien”