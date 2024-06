Isabella Santodomingo se lamentó de haber participado en ‘MasterChef’: “Mi expectativa era diferente”

Así lo reveló en conversación con Los 40 , donde expresó que cuando la buscaron le mencionaron que no importaba si no tenía experiencia para cocinar, debido a que para eso estaban los jurados, para enseñarles; sin embargo, cuando estuvo en grabaciones, poco fue el contacto que tuvo con ellos y eso la desilusionó.

Adicionalmente, habló de las extensas jornadas en las que se grababan los capítulos, revelando: “El ritmo de grabación no te permitía descansar. Eso me generó ansiedad, empecé a odiar el cocinar”, dijo la actriz.

“Yo lo que no sabía era que podías sacar la libreta y tenerla allí con la receta, yo no tenía ni idea, solamente pregunté y a ella no le gustó, y al final no pasó nada, pero algunos de los seguidores de Sara son superagresivos, entonces no me gustó el ambiente en ese momento”, comentó ante los micrófonos.